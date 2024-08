MS faz presença no 8º Salão Nacional do Turismo

De 08 a 11 de agosto, no Rio de Janeiro, a 8ª edição do ‘Salão do Turismo: Conheça o Brasil’ apresentará um pouco das atrações turísticas de cada canto do país. Divididos por macrorregião, cada Estado contará com quatro experiências do que há de melhor no turismo regional.

“O Salão de Turismo é um evento bem importante, principalmente pelo ponto de vista da política nacional de regionalização. Como é um evento para público final, vamos ter a oportunidade de mostrar nossos produtos para quem estiver no Rio de janeiro e for visitar o evento nesses quatro dias”, ressalta Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.

Na sexta-feira (09), o diretor-presidente da FundturMS participa do painel “A qualificação de destinos: preservação de identidade regional, viajar com propósito e receber com novos produtos turísticos”.

“Será também um momento de muita troca de experiência, de painéis com discussões importantes, reuniões. Então estamos felizes em poder levar um pouco de nossas belezas naturais, na nossa cultura, eventos, gastronomia e produção associada. Teremos diversas ativações durante o Salão para mostrar tudo isso ao público e, claro, esperamos fortalecer ainda mais a identidade e a marca Isto é Mato Grosso do Sul”, destaca o diretor-presidente da Fundtur/MS.

As ativações acontecem, em sua maioria, no espaço denominado "Vitrine Brasil", área dedicada para artesanato, design, gastronomia, agricultura familiar, manifestações artísticas e outros vários produtos nacionais que o público poderá apreciar. Haverá ainda shows de cantores nacionais, que embalarão o evento e movimentarão o público com muita música.

O público poderá “viajar” por Mato Grosso do Sul, que é um dos quatro representantes do Centro-Oeste. Um dos destaques de MS será uma apresentação de dança sobre o Pantanal e suas lendas indígenas, além de cortejo muito animado dentro da exposição sobre o “Arraial do Banho de São João em Corumbá”. Esta é a principal festa junina do Centro-Oeste brasileiro e única festa sul-mato-grossense reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Agenda de MS no Salão Nacional do Turismo

Para não perder nenhum momento confira as datas, horários e locais das ativações do turismo de Mato Grosso do Sul:

8 de agosto

Arena Experiências Brasil

Aqui o empresário poderá destacar os aspectos mais relevantes do seu produto, com uma apresentação de duração de 10 minutos.

15h40 às 15h50 – Cruzeiro Pantanal MS (Joicetur)

16h às 16h10 – Pantanal Friendly Cruise MS (Travel /Experience)

8 a 11 de agosto

Estande Mato Grosso do Sul – Espaço Centro-Oeste

12h às 20h

- Mato Grosso do Sul terá um estande para expor seus destinos turísticos, decorado com imagens do Pantanal, Bonito/Serra da Bodoquena e Cerrado Pantanal e contará com a presença do trade sul-mato-grossense para atendimento. E até o dia 10 (sábado), haverá ainda um cooking show com o chef Marcílio Galeano que irá fazer degustação de caldo de piranha, paçoca de sol com banana da terra e espuma de queijo Nicola, ceviche de pintado e um delicioso doce de leite do Rio da Prata.

8 a 10 de agosto

Vitrine Brasil – Espaço Brasil em Festa

12h às 20h

- Mato Grosso do Sul: Arraial do Banho de São João em Corumbá

(Maior festa junina do Centro-Oeste, o Arraial do Banho de São João de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, é reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil. O sincretismo religioso do São João presente nas terras pantaneiras é uma característica marcante da cultura local, que mescla tradições africanas, indígenas e católicas. A origem de um dos festejos sacroprofanos mais diferenciados do Brasil remonta ao final do século XIX.)

Vitrine Brasil - Espaço Armazém da Agricultura Familiar

Espaço para apresentação de produção da agricultura familiar brasileira, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Produtos de Mato Grosso do Sul em exposição e para comercialização:

12h às 20h

- Associação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Assentamento Três Corações: doces de leite, doce de mamão, doce de abóbora, doce de limão, geléia de abacaxi, rapadura e outros típicos da região.

- BeeCo Ltda: produção sustentável de mel e produtos apícolas (mel cipó-uva 300g, mel cipó-uva 560g, mel silvestre 300g, mel silvestre 560g, mel eucalipto 300g, mel eucalipto 560g, mel aroeira 300g, BeeCo+ castanha de baru com mel, BeeCo+ nibs de cacau com mel, pólen apícola desidratado 100g, própolis verde 30ml, própolis aquoso 30ml.

- Centro de Produção Pesquisa e Capacitação do Cerrado (CEPPEC): castanha de Baru, farinha de Bocaiúva, farinha de jatobá, biscoito de baru, biscoito de Bocaiúva, biscoito de jatobá.

09 de agosto (sexta-feira)

Espaço Núcleo do Conhecimento

10h20 às 10h40 - 1º Seminário Nacional da Regionalização do Turismo / Auditório

- Explanação sobre o Programa de Classificação Turística do Estado de Mato Grosso do Sul. (Sra. Cristiane Ferrari – Gerente de Desenvolvimento e Governança Turística da Fundtur/MS e Interlocutora Estadual PRT/MS).

Espaço Núcleo do Conhecimento

14h50 às 11h – Painel 17 / Sala II

- Painel “A qualificação de destinos: preservação de identidade regional, viajar com propósito e receber com novos produtos turísticos” (Bruno Wendling – diretor-presidente da Fundtur/MS)

10 de agosto (sábado)

Vitrine Brasil – Espaço Gastronomia (Cozinha Show)

12h30 às 13h15

- Caldo de Piranha: apresentação do prato regional de MS, em parceria com o Senac.

Palco Manifestações Culturais

13h00 às 13h30

- Espetáculo de dança “Guadakan”, com os bailarinos da Cia. de Dança do Pantanal. Este espetáculo foi concebido a partir de um mito indígena Guató, uma etnia estabelecida na fronteira do Brasil com a Bolívia e narra, através da dança, a necessidade de preservação do Pantanal e toda a sua biodiversidade, principalmente agora, com a emergência climática que põe suas diversas espécies em risco de ameaça.

A montagem de dança contemporânea faz uma viagem às origens dos povos do Pantanal, buscando a sabedoria dessa ancestralidade, que atravessa gerações, para revelar alertas. “Guadakan” foi criado pelo Instituto Moinho Cultural Sul-Americano e a ação tem parceria da Fecomércio – SESC.

Vitrine Brasil - Espaço Brasil em Festa

16h

- Mato Grosso do Sul: Arraial do Banho de São João em Corumbá. Os bailarinos da Cia. de dança do Pantanal farão uma grande festa: farão um cortejo com os andores que levam o Santo para tomar banho no Rio Paraguai durante a noite de São João e vão dançar o caruru e o siriri para mostrar um pouquinho da maior festa junina do Centro-Oeste. A ação tem parceria da Fecomércio, do SESC e Fundação de Turismo do Pantanal e Prefeitura de Corumbá.

O que é o Salão Nacional do Turismo

Realizado pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Sistema Fecomércio do Rio de Janeiro, Sebrae, SESC, SENAC, Secretaria de Turismo do Estado do Rio e Prefeitura Municipal, o evento é uma das maiores vitrines do turismo nacional e este ano vem com o tema “Experiências do Brasil: o turismo responsável e inclusivo impulsionando o desenvolvimento sustentável”.

São esperados cerca de 120 mil participantes entre empresários, gestores públicos, profissionais do setor de turismo, formadores de opinião, imprensa, representantes da sociedade civil organizada, instituições de ensino superior de turismo e hotelaria, estudantes e público em geral.

Para mais informações sobre o evento, acesse: https://www.gov.br/turismo/pt-br/salaodoturismo