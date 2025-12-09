MS foi o grande vencedor do Prêmio Nacional do Turismo

Divulgação/ Fundtur

O turismo sul-mato-grossense brilhou durante a entrega da 4ª edição do Prêmio Nacional do Turismo, em Brasília (DF). Considerada o “Oscar” do turismo brasileiro, a premiação de 2025 reconheceu profissionais que vêm transformando o setor. Foram anunciados os vencedores das oito categorias, que se destacaram por inovação, inclusão social e o compromisso com o desenvolvimento sustentável do turismo no país.



O estado de Mato Grosso do Sul foi o mais premiado nesta edição do Prêmio Nacional do Turismo. Foram agraciados os seguintes trabalhadores no Turismo de MS: Édson Moroni ficou em 1º lugar na categoria Governo – Técnico; Danielle Moura ficou com o 3° lugar na categoria Governo – Técnico (dois colaboradores da Fundtur indicados na mesma categoria, coisa inédita no prêmio); Daniela Sottili Garcia foi premiada em 1° lugar na categoria Academia; Plataforma de Inteligência Turística/ ALUMIA MS ficou em 2° lugar na categoria Gestão de Dados e Inteligência de Mercado e na categoria Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, a Fundação de Turismo ficou em 3º lugar.



Promovido pelo Ministério do Turismo em parceria com o Conselho Nacional de Turismo (CNT), o prêmio reforça o papel estratégico do turismo para o crescimento econômico e o fortalecimento cultural, social e ambiental do país. Os profissionais agraciados receberam votos do público, mobilizando participantes de todo o Brasil. A apresentação dos vencedores foi feita pelo jornalista e escritor, Zeca Camargo.



O ministro do Turismo, Celso Sabino, que entregou os prêmios, enalteceu a atuação dos profissionais. “Hoje celebramos aqueles que, na ponta, fazem a diferença com criatividade, dedicação e soluções inovadoras – no afroturismo, na sustentabilidade, no turismo realizado por mulheres, no ecoturismo e em tantas outras modalidades. Este prêmio reconhece o talento de profissionais que constroem, junto ao governo e ao trade, um turismo forte, diverso e sustentável”, ressaltou.



O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, disse estar muito feliz com o prêmio e com o fato de Mato Grosso Sul ter sido um dos principais destaques do Prêmio Nacional do Turismo.



“Foram cinco premiações em cases importantes, como inteligência de mercado, como inteligência competitiva de dados, academia, sustentabilidade, mais uma vez, com o case de Bonito carbono neutro e, na verdade, nossa política de governança para a sustentabilidade. E mais feliz ainda pelos nossos técnicos, os nossos gerentes da Fundação, o Edson Moroni e a Danielle, terem sido finalistas e ganhado prêmios, além da nossa professora da UEMS também, a Daniela, mostrando a força, de fato, do Estado hoje no cenário nacional, reforça a nossa posição hoje de ser o órgão referência na gestão de destinos, e é, de fato, o resultado, o reconhecimento do resultado dos últimos anos de muito trabalho, de implementação de diversas ações, que vem aí transformado e colocado. O Estado do Mato do Sul, hoje, no centro nacional e internacional, com muita força”.



O Prêmio Nacional do Turismo, uma parceria entre o Ministério do Turismo - MTur e o Conselho Nacional do Turismo – CNT, é um tributo às iniciativas inovadoras, à excelência na gestão e ao impacto positivo que prestadores de serviços turísticos e profissionais comprometidos exercem no setor do turismo.



A premiação é o reconhecimento de quem faz o turismo brasileiro crescer e fortalecer como um dos segmentos econômicos com maior potencial para geração de emprego e renda no Brasil, bem como para promoção da inclusão social e da sustentabilidade ambiental.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!