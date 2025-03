Divulgação Fundtur MS

A inclusão no turismo é essencial para um desenvolvimento sustentável e responsável do setor.

Reforçando esse compromisso, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) lançou a marca "Isto é Mato Grosso do Sul Acessível e Inclusivo" durante a 3ª Feira Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI), realizada em Bonito (MS).

A iniciativa faz parte do projeto de turismo acessível e inclusivo do estado, liderado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, vinculada à Secretaria de Estado da Cidadania. O objetivo é estruturar a Rota de Turismo Acessível na Serra da Bodoquena, abrangendo Bodoquena, Bonito e Jardim, com possibilidade de expansão para outras regiões.

Ações para um turismo mais inclusivo

O estado tem investido em diversas frentes para garantir acessibilidade nos destinos turísticos.

Entre as iniciativas já implementadas estão:

Rodas de conversa sobre turismo acessível, visitas técnicas para mapear desafios e oportunidades e capacitação do trade turístico para adoção de boas práticas de inclusão

Essas medidas buscam sensibilizar empresários e tornar os destinos mais preparados para receber visitantes com diferentes necessidades.

A FIDI 2025, realizada de 19 a 22 de março em Bonito, foi o palco do lançamento da nova identidade. A acessibilidade esteve entre os temas centrais do evento, reforçando a importância da inclusão no setor turístico.

No painel “Turismo Inclusivo: Acessibilidade para Todos”, especialistas como Stephanie Sheehy Protti (Instituto Costarricense de Turismo), Valeria Mendez (Secretaria de Turismo de Mar del Plata) e Telma Nantes discutiram estratégias e desafios para tornar os destinos mais acessíveis a um público diversificado.

Compromisso com a acessibilidade

O lançamento da marca "Isto é Mato Grosso do Sul Acessível e Inclusivo" reforça a identidade turística do estado e seu compromisso com a acessibilidade. Segundo o diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, a iniciativa demonstra o esforço contínuo para inovar e atender às novas demandas do setor.

Já a subsecretária Telma Nantes destacou que o projeto representa uma inclusão real, garantindo que os principais destinos turísticos do estado sejam acessíveis a todos.

A criação da Rota de Turismo Acessível é apenas o começo. A Fundtur-MS seguirá investindo em infraestrutura, capacitação e ações para tornar o turismo sul-mato-grossense mais democrático e inclusivo. Reconhecido por suas belezas naturais, Mato Grosso do Sul avança para se consolidar como um destino acessível para todos.