05 de Setembro de 2025 • 10:55

MS lança planos estratégicos de turismo com foco em sustentabilidade

O processo de construção dos planos contou com a participação de representantes do setor público, do trade turístico, da comunidade e de instituições parceiras

Redação

Publicado em 05/09/2025 às 08:23

Bruno Rezende, Secom

As regiões turísticas Campo Grande dos Ipês e Vale das Águas, em Mato Grosso do Sul, lançaram nos dias 2 e 3 de setembro seus Planos Estratégicos de Turismo, com foco em sustentabilidade, inovação e fortalecimento da governança. A iniciativa é da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), em parceria com a Lab Turismo Consultoria, responsável pela criação e aplicação da metodologia Maptur – Mapa Estratégico do Turismo.

O processo de construção dos planos contou com a participação de representantes do setor público, do trade turístico, da comunidade e de instituições parceiras, em um modelo colaborativo que garantiu o envolvimento direto das lideranças locais.

As entregas foram realizadas por meio da metodologia Maptur, desenvolvida pela Lab Turismo Consultoria. O modelo alia participação social, inteligência estratégica e tecnologia digital, permitindo que os planos deixem de ser documentos estáticos e se transformem em ferramentas vivas, capazes de orientar decisões e gerar resultados de forma contínua.

“Hoje demos um passo histórico para o futuro do turismo em nossa região. O lançamento dos planos de Campo Grande dos Ipês e do Vale das Águas fortalece nossa governança e consolida essas regiões como destinos turísticos competitivos, inovadores e preparados para crescer de forma sustentável”, destacou Bruno Wendling, presidente da Fundtur-MS.
Metodologia

A metodologia inclui consultoria especializada, utilização de um sistema online exclusivo (plataforma Maptur) e mentorias mensais de acompanhamento, garantindo que os planos sejam monitorados, atualizados e aplicados com efetividade. Com isso, as instâncias de governança regionais ganham suporte técnico permanente, alinhando suas estratégias às demandas do mercado e às potencialidades locais.

Segundo Richard Alves, diretor executivo da Lab Turismo, o diferencial do Maptur está em transformar o planejamento em prática. “Criamos a metodologia justamente para superar a ideia de planos engavetados. O Maptur conecta tecnologia, acompanhamento contínuo e participação social, garantindo que cada região tenha não apenas um diagnóstico, mas um caminho claro, viável e monitorado para impulsionar o turismo”.

Com os Planos Estratégicos de Turismo lançados, as regiões de Campo Grande dos Ipês e Vale das Águas iniciam uma nova etapa de desenvolvimento, consolidando o turismo como vetor estratégico para a economia, a cultura e a sustentabilidade de Mato Grosso do Sul.

