MS participa da 13ª edição do BTM

Aquário do Pantanal visto de cima / Chico Ribeiro, Governo de MS

Nos dias 24 e 25 de outubro, Mato Grosso do Sul participa da 13ª edição do BTM (Brazil Travel Market), que acontece em Fortaleza (CE). O BTM é um dos mais importantes eventos de negócios do setor de viagem e turismo com foco no mercado B2B do Brasil. Um evento composto por feira, capacitações, fórum corporativo, rodada de negócios, workshops e road show para agentes e operadores de viagens nacionais e internacionais.

Na ocasião, as Instâncias de Governança de Mato Grosso do Sul também estarão representadas durante o 1º Seminário Nacional dos Interlocutores Estaduais, do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), que ocorrerá na quarta-feira (24), às 14h10, a Interlocutora do PRT do Estado do Mato Grosso do Sul, Cristiane Ferrari, fará uma palestra sobre ‘O Programa de Regionalização do Turismo e a Profissionalização das IGRs em Mato Grosso do Sul’. Já no dia 25, ocorrerá a Rodada de Experiências das IGRs do Brasil, onde o interlocutor regional Leonardo Resende, fala sobre ‘Parcerias e qualificação: fortalecendo o turismo regional através da IGR Campo Grande dos Ipês’, apresentando as ações desenvolvidas na região turística da capital.

Abeta Summit

A participação de MS nos eventos nacionais do mês de outubro de 2024 encerra no Congresso Abeta Summit, que acontece este ano em Foz do Iguaçu. De 30 de outubro a 02 de novembro, o evento é o principal encontro da cadeia produtiva do Turismo de Natureza no Brasil.

Considerado um dos mais importantes fóruns de discussões do setor, reúne de forma dinâmica e interativa, empresários, gestores públicos, consultores, acadêmicos, ativistas, jornalistas, guias e condutores. Em 2024 o tema do evento “Abeta, 20 anos de vida ao ar livre”, será uma celebração das duas décadas de atividades da ABETA (Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura).

A estratégia de atuação da Fundação de Turismo para participação neste evento será através de atendimento ao público, exposição dos destinos turísticos, espaço para relacionamento com mídia especializada, comunicação visual dos destinos e produtos turísticos de Mato Grosso do Sul, além de capacitação de 40 minutos para formar, promover, divulgar e fortalecer o relacionamento entre o mercado profissional do setor.

Sabendo que a consolidação de um destino é resultado de sua ação contínua, a Fundação de Turismo de MS vê a importância de se manter relevante e bem posicionada junto a profissionais especializados, não apenas promovendo o destino, mas também mostrando envolvimento, atualização para que Mato Grosso do Sul continue sendo referência de boas ações.