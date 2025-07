MS participa da Global Birdfair e fortalece posição no turismo de natureza

MS tem 738 espécies de aves registradas / Foto: Edson Moroni

Neste ano, o Brasil participa oficialmente pela primeira vez com estande coordenado pela Embratur, destacando o país como um dos grandes destinos globais para o turismo de natureza. O Mato Grosso do Sul integra essa participação com o objetivo de se posicionar como referência nacional e internacional em birdwatching.

Entre os dias 11 e 13 de julho de 2025, o Mato Grosso do Sul participa da Global Birdfair, maior feira internacional dedicada ao turismo de observação de aves e à conservação ambiental, realizada anualmente no Reino Unido. O evento reúne destinos, especialistas, operadoras e amantes da natureza de diversas partes do mundo, sendo uma vitrine estratégica para quem atua no segmento de natureza e biodiversidade.

Representando a Fundtur (Fundação de Turismo do MS), participa do evento o gerente de Inovação da Oferta Turística, Edson Moroni, em articulação com a IGR Visit Pantanal, representada por Manuela Bernardy, especialista em roteiros de aviturismo no Pantanal Sul.

“A feira é uma oportunidade estratégica para divulgar o potencial do estado ao público britânico, tradicional consumidor de viagens de observação de aves, além de dialogar com operadoras internacionais e o público final especializado em turismo de natureza”, destaca Moroni.

Aviturismo como prioridade estratégica

A presença do Mato Grosso do Sul na Global Birdfair reforça o comprometimento do estado com o turismo de observação de aves, segmento considerado prioritário pela Fundtur MS. Nos últimos anos, a fundação tem liderado iniciativas para estruturar esse mercado, fortalecer a governança do setor e promover experiências turísticas sustentáveis e de alta qualidade.

“Posicionar o Mato Grosso do Sul como um destino de observação de aves no cenário global é uma ação estratégica que reforça a biodiversidade como ativo turístico e promove o desenvolvimento sustentável de nossas regiões”, afirma o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling.

Riqueza natural e rotas especializadas

Com mais de 738 espécies de aves registradas, o Mato Grosso do Sul se destaca entre os destinos mais ricos do Brasil para a prática do birdwatching. Essa diversidade resulta da presença de quatro biomas: Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e o Chaco brasileiro.

Para aproveitar esse potencial, a Fundtur vem estruturando rotas especializadas de observação de aves, conectando destinos turísticos e áreas de conservação. Entre as principais rotas, estão:

Rota de Aviturismo da Rota Bioceânica, com foco em Campo Grande, Jardim, Bonito e Porto Murtinho;

Rota nas Unidades de Conservação da Mata Atlântica, abrangendo Jateí, Naviraí, Itaquiraí, Mundo Novo e Eldorado;

Rota do Cerrado, com destaque para Costa Rica e Alcinópolis;

Além dos destinos já consolidados no Pantanal Sul e na Serra da Bodoquena, reconhecidos mundialmente por sua riqueza natural.

