MS participa do principal evento de ecoturismo e turismo de aventura do mundo

Divulgação

Organizado pela Adventure Travel Trade Association (ATTA), uma das maiores organizações promotoras do ecoturismo e turismo de aventura do mundo, o Adventure Travel World Summit 2024 acontece no Panamá de 07 a 10 de outubro.

Voltado para profissionais de viagens de aventura, reúne cerca de 800 operadores de turismo, imprensa internacional, representantes de destinos e escritores de viagens de aventura, o maior evento anual de ecoturismo e turismo de aventura do mundo tem Mato Grosso do Sul como um dos principais parceiros.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, explica como será a participação do destino. “O turismo de Mato Grosso do Sul participa do ATWS desde 2017 e somos um dos principais apoiadores desse evento tão importante. Faremos uma palestra para apresentar nossos destinos para o mercado internacional, vamos participar do Market Place, que são rodadas de apresentação do destino a operadoras que fizeram agendamento prévio e participaremos de várias outras atividades”.

Segundo Wendling, Mato Grosso do Sul foi um dos destinos escolhidos para apresentar o modelo de gestão para os representantes de destinos turísticos de várias partes do mundo.

“Este ano, em especial, MS foi convidado para ser um dos três cases de inovação na gestão de destinos. Será uma grande satisfação participar desse momento, já que somos parceiros da ATTA há alguns anos e nesse tempo o trabalho da Fundação de Turismo se tornou referência internacional e poderemos apresentar nossas boas ações”, enfatiza.

Os destaques do evento incluem ideias inovadoras de palestrantes principais, apresentações de painéis de vozes de especialistas, um mercado de destinos para compradores e fornecedores. E o Marketplace da ATWS 2024 fornecerá um ambiente focado para operadores de turismo receptivo, acomodações e destinos, pronto para viajantes internacionais, para se conectarem com potenciais parceiros durante reuniões pré-agendadas.

Estratégia

Os destinos sul-mato-grossenses já possuem destaque nacional e internacional, como o reconhecimento de Bonito por 17 vezes como o melhor destino de ecoturismo do Brasil pela revista Viagem e Turismo e o prêmio como Melhor Destino de Turismo Responsável do Mundo pelo Responsible Tourism Awards.

O Pantanal também aparece constantemente em listas de melhores lugares para observação de animais selvagens e muitos projetos de conservação ambiental, apoiados por fazendas pantaneiras, se destacam em premiações mundo afora.

Sabendo que a consolidação de um destino é resultado de sua ação contínua, a Fundação de Turismo de MS vê a importância de se manter relevante e bem posicionada junto a profissionais especializados, não apenas promovendo o destino, mas também mostrando envolvimento e atualização.

Saiba mais sobre o ATWS 2024 em https://events.adventuretravel.biz/summit/panama-2024