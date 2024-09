MS recebe evento inédito de moda autoral

Divulgação

Campo Grande recebe nesta semana um evento inédito que celebra a moda autoral de Mato Grosso do Sul e promete dar um novo sentido para a palavra arraso, o Pantanal Fashion Week.



Com entrada totalmente gratuita, de quarta a sexta-feira (11 a 13) no Ponto Bar, o evento promete três dias repletos de inovação, estilo e celebração da diversidade cultural, contando com uma programação rica em desfiles, palestras, exposições e shows imperdíveis.



O Pantanal Fashion Week 2024 já se consagra em sua primeira edição com a presença do renomado estilista Ronaldo Fraga, uma lenda da moda brasileira, que realizará uma palestra gratuita no dia 12 de setembro, às 19h15.



Ronaldo Fraga, conhecido por sua visão única e inovação no design, compartilhará sua trajetória e insights sobre o mundo da moda.



O público também terá a oportunidade de participar da palestra sobre grafismo indígena com Benilda Kadiwéu, às 18h30, na quarta-feira (11).



Outro ponto alto será o show do grupo BRO MCS, que animará a noite com muita música boa e também participará de desfiles no mesmo dia, às 21h.



O evento ainda contará com o show de Louvadub para encerrar a programação da quinta-feira (12) em grande estilo.



Moda autoral



O Pantanal Fashion Week é promovido pelo Colegiado de Moda Autoral de Mato Grosso do Sul, com o apoio do Sesc Cultura, Sebrae MS, Instituto Projetos Livres, Ponto Bar e Governo do Estado, através da Setesc.



De acordo com a estilista e coordenadora do Colegiado de Moda Autoral sul-mato-grossense, Nair Gavilan, o evento vem sendo idealizado desde o início deste ano, quando surgiu a necessidade da classe da moda autoral promover uma programação exclusiva.



“O Pantanal Fashion Week é realizado para e por estilistas, figurinistas, vitrinistas, modelos, produtores de moda no geral de todo Estado. Nossa proposta é mostrar como a moda autoral transita por diversos nichos, como na construção de figurinos para peças de teatro, cantores, roupas exclusivas, dentre outros. Além disso, dar visibilidade sobre como fazemos nosso trabalho com sustentabilidade, por meio de produções manual e artesanal, a exemplo da crocheteira e crocheteiro. Construímos uma programação diversa que abrange o maior número de artistas e de vários segmentos”, explica ela.



Ainda segundo a coordenadora, o evento contará com desfiles e exposições de peças autorais das marcas Roupável, C4 Criações, Márcia Lobo e Fábio Maurício. Todas as peças também estarão à venda.



Inclusão e diversidade



O Ponto Bar, espaço conhecido pela sua pluralidade e local em que o evento acontece, apresenta a exposição fotográfica do Projeto Blossom, um projeto exclusivo para celebrar os corpos queer´s da cena underground da Capital.



O sócio-proprietário do bar e também produtor do Pantanal Fashion Week, Thalysson Perez, comenta sobre a importância de iniciativas para discutir a moda autoral.



“A moda autoral sul-mato-grossense despontou muito nos últimos anos. Hoje em dia podemos consumir o trabalho feito pelos nossos estilistas a partir de iniciativas como essa do Colegiado de Moda Autoral do MS”, completa ele.



Confira a programação completa:



Dia 11/09: Início

18h: Exposição das marcas – Conheça os criadores e suas coleções.

19h: Abertura oficial do evento e palestra sobre grafismo indígena com Benilda Kadiwéu.

19h30: Banda BaTuque Canta – Apresentação musical do Centro Cultural Instituto Projeto Livres.

21h15: Show de Whisky de Segunda e karaokê – Diversão garantida no Ponto Bar.



Dia 12/09: Inclusão e diversidade

18h: Continuação da Exposição das Marcas.

19h15: Palestra com Ronaldo Fraga – Um mergulho no universo da moda com um dos grandes nomes do Brasil.

20h15: Desfiles de marcas locais, mostrando a rica diversidade da moda sul-mato-grossense.

21h: Show de BRO MCS com desfiles das marcas FNK, Kaori e Boli.

22h30: Show de Louvadub.



Dia 13/09: Brasilidades

18h: Exposição das marcas continua

18h30: Oficina de Acessórios de Crochê com a estilista Márcia Lobo.

19h30: Desfiles focados na moda tropical e arte popular brasileira.

21h: Show da Banda Sampri



Serviço - O Ponto Bar está localizado na rua Dr. Temístocles, 103, Centro.