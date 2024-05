MS representa o Brasil como destino de ecoturismo em evento internacional no Equador

Lagoa Misteriosa, em Jardim / Prefeitura de Jardim

De 6 a 8 de maio em Quito, Equador, a conferência AdventureELEVATE reunirá os principais atores do turismo das Américas, como operadores, consultores de viagens, imprensa, além de conselhos e representantes do turismo internacional.

Segundo Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, este será um evento muito especial para Mato Grosso do Sul. “Este é o oitavo ano seguido que participamos de eventos de ecoturismo junto a maior e uma das mais importantes associações de turismo de aventura do mundo, a ATTA (Adventure Travel Trade Association). MS é o único destino brasileiro presente em todos esses eventos representando nosso país e este ano estaremos junto com a Embratur”.

Com foco em educação e networking, o evento AdventureELEVATE é uma conferência anual de três dias voltado para a mídia, operadoras de turismo e líderes de pensamento na comunidade de viagens de aventura. Os principais palestrantes, workshops e sessões de painéis criativos apresentam tópicos relevantes do setor, como negócios e tecnologia, marketing e operações e tendências de viagens que moldam o futuro do turismo de aventura.

“Além disso, seremos um dos principais apoiadores com direito a fala, apresentação dos nossos destinos e participação no marketplace, que é um momento de rodada de apresentação junto a buyer e imprensa internacionais. Esperamos trazer ainda mais operadores que vendam nosso Estado e coloque nossos produtos na prateleira. E teremos também um anúncio especial durante o evento, que todos saberão em breve”, relata Wendling.

O AdventureELEVATE permite a construção e manutenção de relacionamentos comerciais que impactam para o aumento do fluxo turístico estadual. Saiba mais no site: https://events.adventuretravel.biz/adventureelevate/latin-america-2024

*Com informações da FundturMS