Acessibilidade

10 de Agosto de 2025 • 11:32

Buscar

Últimas notícias
X
Turismo

MS será destaque em evento nacional voltado a agentes de viagens

'Agente Tá On na Estrada' ocorre em São José do Rio Preto e promove capacitação, networking e divulgação de destinos turísticos

Redação

Publicado em 10/08/2025 às 11:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Pousada turística em Miranda / Governo de MS

Com foco na valorização dos profissionais do setor e na promoção dos principais destinos turísticos do país, o evento ‘Agente Tá On na Estrada’ chega a São José do Rio Preto (SP) no próximo dia 21 de agosto. Reconhecida por sua proposta de capacitação e geração de negócios, a iniciativa reúne agentes de viagens, operadoras, redes hoteleiras, companhias aéreas e representantes de destinos em um ambiente de trocas e oportunidades.

Nesta edição, o Mato Grosso do Sul terá papel de destaque, com uma programação voltada à divulgação de seus atrativos naturais. A Fundtur (Fundação de Turismo de MS) levará ao evento uma apresentação técnica sobre o potencial turístico do estado, com foco em destinos consolidados como Bonito/Serra da Bodoquena e o Pantanal – referências nacionais em ecoturismo e turismo de natureza.

Leia Também

• Nioaque avança com projeto pioneiro de turismo indígena

• Turismo seguro: Paxixi terá nova estrutura

• Turismo no Paxixi será reforçado com medidas de segurança e sustentabilidade

“Será mais um importante momento de qualificar o trade turístico e gerar oportunidades reais de negócios, além de reforçar nosso compromisso em ampliar a visibilidade de MS como destino de natureza, com experiências únicas e autênticas”, afirma Rogério Chelotti, turismólogo da Fundtur.

Além das palestras, o evento contará com rodadas de negócios, sorteios e dinâmicas interativas, promovendo a integração entre os profissionais do setor e a atualização sobre tendências do mercado turístico. A proposta do "Agente Tá On" é criar um espaço dinâmico, que incentive novas parcerias comerciais e valorize o papel estratégico dos agentes de viagens no fomento ao turismo brasileiro.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Turismo

MS é destaque na edição de Campinas do "Agente Tá On na Estrada"

Turismo

Caxinguelê: o esquilo do Pantanal que ajuda a manter a floresta viva

Turismo

Pioneiro em mergulho técnico, MS participa da maior feira turística da América Latina

Corpo de Bombeiros de MS realiza curso de mergulho em caverna

Ilhas Virgens Britânicas convidam à vela e ao mergulho no Caribe

Lagoa Misteriosa - cenário ideal para treinamento de mergulho em cavernas

Esporte

Aluno de Bodoquena é ouro no xadrez e garante vaga nos Jogos Escolares

Publicidade

Evento

Começa hoje a venda dos passaportes para o camarote da EXPOAQUI 2025

ÚLTIMAS

Polícia

PRF apreende 850 mil maços de cigarros contrabandeados em Maracaju

Motorista fugiu e abandonou caminhão bitrem em propriedade rural

Saúde

Brasil inaugura 1º SAMU Indígena com atendimento 24h bilíngue

O serviço reduzirá pela metade o tempo de espera por atendimento de urgência e emergência nos territórios indígenas, das etnias Guarani, Kaiowá e Terena

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo