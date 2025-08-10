MS será destaque em evento nacional voltado a agentes de viagens

Pousada turística em Miranda / Governo de MS

Nesta edição, o Mato Grosso do Sul terá papel de destaque, com uma programação voltada à divulgação de seus atrativos naturais. A Fundtur (Fundação de Turismo de MS) levará ao evento uma apresentação técnica sobre o potencial turístico do estado, com foco em destinos consolidados como Bonito/Serra da Bodoquena e o Pantanal – referências nacionais em ecoturismo e turismo de natureza.

Com foco na valorização dos profissionais do setor e na promoção dos principais destinos turísticos do país, o evento ‘Agente Tá On na Estrada’ chega a São José do Rio Preto (SP) no próximo dia 21 de agosto. Reconhecida por sua proposta de capacitação e geração de negócios, a iniciativa reúne agentes de viagens, operadoras, redes hoteleiras, companhias aéreas e representantes de destinos em um ambiente de trocas e oportunidades.

“Será mais um importante momento de qualificar o trade turístico e gerar oportunidades reais de negócios, além de reforçar nosso compromisso em ampliar a visibilidade de MS como destino de natureza, com experiências únicas e autênticas”, afirma Rogério Chelotti, turismólogo da Fundtur.

Além das palestras, o evento contará com rodadas de negócios, sorteios e dinâmicas interativas, promovendo a integração entre os profissionais do setor e a atualização sobre tendências do mercado turístico. A proposta do "Agente Tá On" é criar um espaço dinâmico, que incentive novas parcerias comerciais e valorize o papel estratégico dos agentes de viagens no fomento ao turismo brasileiro.

