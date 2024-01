MTur e IFPB abrem 537 vagas para curso Guia em Atrativo Turístico Natural

Cursos são feitos a distância / Divulgação

Guias de Turismo habilitados no Cadastur como “Guia Regional” dos estados da região Nordeste poderão se inscrever a 537 vagas para o curso de Especialização em Atrativos Naturais. As inscrições começam na sexta-feira, 12, e seguem até 02 de fevereiro.

Realizada em parceria com o IFPB (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba), a qualificação possui carga horária total de 200h, sendo 160h de teoria feita totalmente à distância e 40h de aula prática. E o melhor, totalmente gratuito!

Confira aqui e confira o edital da seleção.

O curso é destinado ao profissional Técnico em Guia de Turismo Regional habilitado a desenvolver suas funções em qualquer estado da região Nordeste - conforme cadastro no CADASTUR do Ministério do Turismo.

O preenchimento das vagas ofertadas será feito a partir da ordem decrescente de classificação, em cada modalidade de concorrência (vagas gerais e cota específica). Assim, os candidatos serão convocados para preencher as vagas seguindo a estrita ordem de classificação.