MTur está com vagas abertas para curso de Condutor Náutico

Capacitação para atendimento aos turistas no ambiente náutico / Divulgação

O Ministério do Turismo está com vagas abertas para o curso de Condutor de Turismo Náutico, em parceria com a UFF (Universidade Federal Fluminense). As vagas são ilimitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 18 de agosto aqui.

A formação tem como objetivo fornecer e aprimorar conhecimentos e técnicas de atendimento aos turistas no ambiente náutico, tendo em vista sua segurança, conforto e satisfação com os serviços prestados. Com isso, os profissionais deste segmento serão capazes de desenvolver seus negócios e tornar a prática turística nas águas ainda mais especial e segura.

As aulas são 100% virtuais e gravadas, o que permite que os profissionais tenham a oportunidade de se qualificar a qualquer tempo e onde quer que estejam via celular, computador, tablet ou qualquer tecnologia com acesso à internet. A carga horária é de 12h.

É indispensável que os candidatos observem os pré-requisitos para se inscreverem nas aulas, que incluem a obtenção da qualificação de MAC (Marinheiro Auxiliar de Convés), o certificado de profissional especializado em ESEP (Segurança de Embarcações de Passageiros), bem como a posse da CIR (Caderneta de Inscrição e Registro).

Só no primeiro trimestre deste ano, o Ministério do Turismo já disponibilizou mais de 9 mil vagas a profissionais e estudantes do setor em cursos gratuitos de qualificação e profissionalização. As oportunidades são ofertadas em plataforma própria do MTur e também por meio de parcerias com instituições de ensino de todo o país. O incentivo a qualificação no setor é uma das prioridades do MTur para que a atividade turística no Brasil seja exercida por profissionais cada vez mais capacitados.