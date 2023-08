"MTur Itinerante" leva para Campo Grande (MS) ações e programas para desenvolver o turismo local

Campo Grande foi sede do encontro para debater o turismo local em MS / Ministério do Turismo

As iniciativas incluem a disponibilidade de crédito para financiamentos por meio do Fungetur (Fundo Geral de Turismo), que proporciona recursos com condições diferenciadas a empreendedores privados do segmento, como agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, cafeterias, bares e similares.

Gestores públicos e privados do setor turístico de Campo Grande (MS) tiveram, nesta segunda-feira (28.08), a oportunidade de conhecer ações e programas do Ministério do Turismo para apoiar o desenvolvimento do setor.

O ministro Celso Sabino destacou a aproximação do MTur das necessidades do setor em todo o país.

“A gente tem, com isso, descentralizado as ações, levando o Ministério do Turismo em cada estado da Federação e mostrando o quanto ficou mais simples, mais fácil e mais célere o Estado apoiar a iniciativa privada. Agora, nós estamos atuando nessa direção: fortalecer o empreendedor a gerar emprego, a ampliar, a construir, a equipar. Contem conosco, muito obrigado! Viva o turismo no Mato Grosso do Sul”, declarou.

O ministro do Turismo voltou a defender a necessidade do fortalecimento do ecoturismo sustentável no Brasil.

“A melhor forma de preservarmos o meio ambiente, de combatermos a acentuada mudança climática que o mundo vem vivendo, é através da exploração do ecoturismo sustentável. Desenvolvendo as populações que vivem nas regiões do Pantanal, em Bonito, em todo o país, na Floresta Amazônica, dando alternativa para o cidadão se desenvolver, ter renda, criar seus filhos com qualidade de vida e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente”, apontou Celso Sabino.

Operado a partir de verbas do MTur, o Fungetur é disponibilizado por 24 instituições financeiras credenciadas em todo o país. O fundo permite obter crédito de até R$ 15 milhões, com juros de até 8% ao ano e até 5 anos de carência.

Recentemente, o Ministério do Turismo repassou R$ 201 milhões para a oferta de financiamentos do Fungetur por nove agentes credenciados, sendo R$ 64,5 milhões à Cresol Sicoper e R$ 45,1 milhões à Cresol Baser, que atendem o Mato Grosso do Sul.

O "MTur Itinerante" também estimula à formalização do setor, com a apresentação dos benefícios do registro das atividades turísticas no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos), que incluem, por exemplo, o acesso ao Fungetur.

O registro no Cadastur é gratuito e obrigatório para sete categorias de atividades do setor: acampamentos turísticos; agências de turismo; meios de hospedagem; organizadoras de eventos; parques temáticos; transportadoras turísticas e guias de turismo. As inscrições devem ser feitas no site do Ministério do Turismo. (Saiba mais AQUI)

CARAVANA

O Mato Grosso do Sul recebeu nesta segunda-feira (28), a visita do Ministro do Turismo, Celso Sabino, pelo projeto “MTur Itinerante”, que descentraliza a atuação da Pasta, a fim de levar investimentos para o turismo local em diferentes áreas do país.

MTur Itinerante” em Campo Grande contou, ainda, com a participação de Rose Modesto, superintendente da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste), que deu início à Caravana da Sudeco.

Até quarta-feira (30.08), a cidade terá atendimentos ao público sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), a fim de facilitar o acesso de empreendedores às linhas de crédito.

A superintendente Rose Modesto celebrou a presença do ministro Celso Sabino em Campo Grande. “Não poderia ter nome melhor nesse momento para estar à frente de uma Pasta tão importante e que precisa ter um protagonismo cada vez melhor. E, no governo do presidente Lula, eu não tenho dúvida de que terá, já está tendo. Para nós, poder te receber hoje aqui, inclusive pelas suas características, é uma oportunidade que nós teremos de ver o turismo do Mato Grosso do Sul ser mais forte ainda”, comentou Modesto.

A Caravana da Sudeco, que passará por todas as capitais da região, também envolve a exposição de ações por vários ministérios, incluindo o MTur e as pastas da Integração e do Desenvolvimento Regional; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e das Cidades.

A agenda em Campo Grande também reuniu os ministros da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino; e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, além de deputados, senadores e do presidente da Fundação de Turismo do Estado do Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, entre outras autoridades.

Ecoturismo

Conforme noticiado pelo jornal Correio do Estado, segundo o ministro Celso Carneiro, o Fungetur objetiva conceder crédito e impulsionar principalmente o ecoturismo, que promove um turismo sustentável.

Ele destaca que são observados, por exemplo, questões como o uso de veículos com fonte de energia renovável, bem como demais estruturas, recorrendo à energia solar e controle e gestão dos resíduos sólidos e líquidos.

"O objetivo aqui é implementarmos uma infraestrutura turística no setor privado que seja adequada ao que nós queremos para o desenvolvimento no Mato Grosso do Sul. Entendemos que Bonito, Pantanal são apenas alguns exemplos do turismo que nós podemos e vamos fazer no Mato Grosso do Sul para alavancar a economia", destacou o ministro.