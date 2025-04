Museu da Arte Pantaneira recebe exposição em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas

Museu de Aquidauana / Foto: Ryan Santos e Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas, o Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros receberá o lançamento da exposição "Nosso Início, Nossa Origem - Turíxeovoku. Vúkeaku", que acontecerá na próxima quarta-feira, 9 de abril, às 19h.

A entrada para o evento será gratuita, com o objetivo de celebrar a rica cultura indígena e promover o diálogo sobre a história e a contribuição dos povos originários de Mato Grosso do Sul.

A exposição traz uma série de atividades culturais e educativas que destacam as tradições indígenas da região. A programação inclui a tradicional Dança Cultural Kohixoti (dança da ema), representada pela Aldeia Limão Verde, além de palestras com especialistas que abordarão temas importantes relacionados às culturas indígenas. A professora Iara Quelho será uma das palestrantes, com o tema "Origem dos Povos Indígenas no MS e a evasão de etnias", destacando a história e os desafios enfrentados pelas comunidades indígenas ao longo do tempo.

Outro momento importante será a palestra de Janir, que abordará a "Importância e significados das cerâmicas terenas", e a apresentação de Dozenildo Francisco Caetano sobre pinturas corporais, uma das expressões artísticas mais marcantes das culturas indígenas. A cantora terena Regiane também fará uma apresentação cultural, encantando o público com sua música e voz, representando a arte e a tradição do povo terena.

A exposição ficará aberta ao público até o dia 30 de abril, podendo ser visitada de terça a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Este evento visa não apenas celebrar o Dia dos Povos Indígenas, mas também oferecer uma oportunidade para que todos conheçam mais sobre as origens e a riqueza cultural dos povos indígenas do Estado, fortalecendo o reconhecimento e o respeito às suas tradições.

A entrada é livre.