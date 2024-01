Museu de Arqueologia da UFMS tem programação especial durante as férias escolares

Divulgação

Entre os dias 15 e 26 de janeiro, das 14h às 17h, o Museu de Arqueologia da UFMS (MuArq) realizará atividades de férias em família, com uma programação voltada a crianças de 4 a 13 anos. As inscrições serão realizadas entre os dias 9 e 12 de janeiro e as vagas são limitadas.

A responsável técnica pelo Museu, Laura Roseli Pael Duarte, comenta que a programação de férias no museu é pensada com foco pedagógico, mas também como uma oportunidade das crianças aproveitarem o recesso escolar com muito mais conhecimento. “Qualquer ação que realizamos no Museu com as crianças pequenas é pensada como uma aprendizagem por descoberta, visando gerar uma experiência com objetos que facilitem a aprendizagem por meio de estímulos sensoriais, imaginação e iniciativa para a exploração e experimentação. Dessa forma, a criança pode ter uma compreensão melhor do mundo ao seu redor de maneira lúdica e prazerosa”, diz.

Devido às férias escolares, a procura por atividades com as crianças aumenta e, por isso, o Muarq decidiu preparar uma programação especial para o período. “Existe uma expectativa por parte dos familiares em relação a como serão as atividades de férias e quando ocorrerão, para que possam trazer as crianças. Nós, da equipe do MuArq, preparamos as atividades e todo o material pedagógico, de modo que, na programação de férias, as crianças e os familiares tenham a oportunidade de vivenciar no Museu essa experiência de lazer com muito aprendizado”, explica a responsável.

As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Para garantir a participação, os pais ou responsáveis devem entrar em contato com o MuArq pelo telefone (67) 3321-5751, entre os dias 9 e 12 de janeiro para o agendamento. O Museu de Arqueologia da UFMS está localizado no prédio do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, 1º andar, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro.