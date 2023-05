Maior micareta de MS, Chiclete com Banana é confirmada na Pantaneta 2023

Donos do hit "100% Você" animam maior micareta de MS / Foto: Divulgação

A maior micareta de Mato Grosso do Sul estará de volta com mais animação e curtição na Pantaneta 2023. A primeira atração confirmada é a banda de axé Chiclete com Banana.

Segundo a organização, a venda dos ingressos será liberada na quarta-feira, 3, ao 12h, pelo site da festa, clique aqui.

A tradicional festa é marcante no calendário de Aquidauana. No ano passado, a venda dos abadás, válido para dos dois dias de evento variavam de R$ 50 a R$ 300, com cerveja a partir de R$ 2.

A micareta acontece na Avenida Pantaneta, com banheiros e espaço de descanso exclusivos para os dois dias. A entrada é permitida para foliões a partir de 16 anos.