"Não é raridade", diz veterinário sobre onça-pintada próxima de delegacia da PRF

Felino 'passeando' próximo da delegacia / (Foto: Reprodução)

A aparição de uma onça-pintada no portão da delegacia da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Corumbá, na rodovia Ramão Gomes, nesta semana ganhou as redes sociais. O veterinário e coordenador do projeto Felinos Pantaneiros do IHP (Instituto Homem Pantaneiro), Diego Viana, esclarece que a situação não é raridade, já que a unidade fica localizada próximo ao Pantanal.

Conforme o especialista, a rodovia liga o Brasil com a Bolívia, próximo do bioma pantaneiro, sendo assim, a coexistência entre onça-pintada e pantaneiro é uma realidade, um registro comum.

" Casos como esse não são raridades na região. No ano passado, recebemos diversos registros e relatos de moradores que onças-pintadas, fêmeas com os filhotes, filhotes atropelados", disse.

A orientação é admirar, respeitar e preservar. "A PMA, a PRF e o IHP atuam para orientar motoristas a prevenir atropelamento de animais silvestres nas rodovias que cortam o Pantanal. Fica nosso pedido para os condutores redobrarem os cuidados e um apelo para autoridades porque ali é muito escuro à noite, justamente com chuva, usuários aumentam a velocidade, um risco a fauna", pontua.