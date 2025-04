Networking Gastronômico celebra os sabores e o turismo de Aquidauana

Divulgação

No dia 24 de abril de 2025, a cidade de Aquidauana será palco do Networking Gastronômico Aquidauana, meu negócio é Turismo!, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) que promete fortalecer o turismo local por meio da gastronomia regional.

O evento acontece às 15h, na sede da SECTUR-Aquidauana, e contará com uma programação voltada à valorização dos sabores pantaneiros e ao estímulo de parcerias entre empreendedores do setor.

A abertura oficial trará palavras da Secretaria de Cultura e Turismo, com boas-vindas e a apresentação do propósito do encontro.

Na sequência, às 15h15, os participantes terão a oportunidade de acompanhar a palestra "Os Sabores de Aquidauana Prepara Pantanal Tech", ministrada pelo renomado Chef Paulo Vasconcelos, que trará reflexões sobre a identidade gastronômica local, inovação no preparo dos alimentos e o papel da culinária no fortalecimento do turismo sustentável.

O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana, em parceria com Aquidavana, Melon Para Ver e o SEBRAE, reunindo forças para impulsionar o desenvolvimento econômico e cultural da região por meio da rica e diversa culinária pantaneira.