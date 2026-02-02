Acessibilidade

02 de Fevereiro de 2026 • 23:50

Festa para a família

Nioaque anuncia datas e local do Nioaque Folia 2026, o Carnaval oficial do município

A festa, que tem como tema "Na pegada da alegria", será realizada de 14 a 16 de fevereiro

Da redação

Publicado em 02/02/2026 às 21:37

O evento será organizado com foco na diversão familiar e na segurança de todos / O Pantaneiro

A Prefeitura de Nioaque divulgou as informações oficiais do Nioaque Folia 2026, evento que será o Carnaval oficial do município. A festa, que tem como tema "Na pegada da alegria", será realizada de 14 a 16 de fevereiro, durante o período da folia do Rei Momo.

O evento terá como palco a Avenida XV de Novembro, na esquina com a Rua Alexandre Daruj, em frente ao Departamento de Arrecadação Municipal, no centro da cidade. A escolha do local visa centralizar a festa em um ponto de fácil acesso e tradicionalmente utilizado para grandes eventos na cidade.

A gestão municipal prepara uma estrutura completa para receber foliões com segurança e conforto. A expectativa é de que o Nioaque Folia atraia moradores e visitantes de cidades vizinhas, movimentando o comércio, a hotelaria e a economia local durante os três dias de celebração. O evento será organizado com foco na diversão familiar e na segurança de todos os participantes.

