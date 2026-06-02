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Dia Mundial dos Dinossauros

Nioaque aposta em patrimônio paleontológico para impulsionar turismo e desenvolvimento

A programação incluiu visita técnica ao sítio paleontológico localizado às margens do Rio Nioaque, onde estão registradas pegadas de dinossauros catalogadas por pesquisadores

Da redação

Publicado em 02/06/2026 às 07:22

Atualizado em 02/06/2026 às 07:26

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Divulgação/Prefeitura de Nioaque

Com pegadas de dinossauros catalogadas e posição estratégica na Rota Bioceânica, Nioaque reuniu especialistas, lideranças e empreendedores no Dino Experience para discutir oportunidades de desenvolvimento turístico, econômico e territorial a partir dos diferenciais do município.

Promovido pela Prefeitura de Nioaque, por meio da SEMDITEC, em parceria com o Sebrae/MS, o evento reuniu especialistas, lideranças, empreendedores e representantes de instituições ligadas ao turismo e ao desenvolvimento regional.

A programação incluiu visita técnica ao sítio paleontológico localizado às margens do Rio Nioaque, onde estão registradas pegadas de dinossauros catalogadas por pesquisadores, além de debates sobre turismo temático, economia criativa e oportunidades associadas à Rota Bioceânica.

Um dos convidados do evento foi Márcio Clare, CEO da Terra dos Dinos, de Miguel Pereira (RJ), considerado um dos principais cases de turismo temático do Brasil. Durante sua participação, ele destacou o potencial diferenciado do município."Fiquei muito impressionado com o potencial que Nioaque possui. Poucos municípios conseguem reunir patrimônio paleontológico, cultura, história e natureza de forma tão autêntica. Conhecer as pegadas de dinossauros e perceber o envolvimento da gestão municipal e da comunidade mostra que existe aqui uma grande oportunidade de desenvolvimento por meio do turismo. Nioaque possui uma identidade própria, e isso pode se transformar em um grande diferencial para o futuro".

Outro destaque da programação foi o painel “Turismo, Negócios, Tematização e Oportunidades”, que reuniu Márcio Clare, o prefeito André Guimarães e o professor doutor Afrânio Soriano, coordenador do Centro de Estudos em Meio Ambiente e Áreas Protegidas da UEMS, para discutir estratégias de valorização dos patrimônios naturais, culturais e paleontológicos como instrumentos de desenvolvimento sustentável.

Segundo o prefeito André Guimarães, a proposta é preparar o município para aproveitar as oportunidades que surgem com a integração regional promovida pela Rota Bioceânica: "Estamos construindo uma estratégia baseada naquilo que Nioaque tem de único. Nosso objetivo é transformar potencialidades em oportunidades, fortalecendo o turismo, atraindo investimentos e ampliando as perspectivas de desenvolvimento para a população".

Além da programação técnica, o evento reuniu empreendedores, produtores rurais e artesãos locais em uma feira voltada à valorização da economia criativa e dos produtos regionais. A iniciativa integra um conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura de Nioaque e parceiros para fortalecer o posicionamento do município como destino turístico e território estratégico dentro do novo cenário econômico impulsionado pela Rota Bioceânica.

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