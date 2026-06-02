Nioaque aposta em patrimônio paleontológico para impulsionar turismo e desenvolvimento

Divulgação/Prefeitura de Nioaque

Com pegadas de dinossauros catalogadas e posição estratégica na Rota Bioceânica, Nioaque reuniu especialistas, lideranças e empreendedores no Dino Experience para discutir oportunidades de desenvolvimento turístico, econômico e territorial a partir dos diferenciais do município.

Promovido pela Prefeitura de Nioaque, por meio da SEMDITEC, em parceria com o Sebrae/MS, o evento reuniu especialistas, lideranças, empreendedores e representantes de instituições ligadas ao turismo e ao desenvolvimento regional.

A programação incluiu visita técnica ao sítio paleontológico localizado às margens do Rio Nioaque, onde estão registradas pegadas de dinossauros catalogadas por pesquisadores, além de debates sobre turismo temático, economia criativa e oportunidades associadas à Rota Bioceânica.

Um dos convidados do evento foi Márcio Clare, CEO da Terra dos Dinos, de Miguel Pereira (RJ), considerado um dos principais cases de turismo temático do Brasil. Durante sua participação, ele destacou o potencial diferenciado do município."Fiquei muito impressionado com o potencial que Nioaque possui. Poucos municípios conseguem reunir patrimônio paleontológico, cultura, história e natureza de forma tão autêntica. Conhecer as pegadas de dinossauros e perceber o envolvimento da gestão municipal e da comunidade mostra que existe aqui uma grande oportunidade de desenvolvimento por meio do turismo. Nioaque possui uma identidade própria, e isso pode se transformar em um grande diferencial para o futuro".

Outro destaque da programação foi o painel “Turismo, Negócios, Tematização e Oportunidades”, que reuniu Márcio Clare, o prefeito André Guimarães e o professor doutor Afrânio Soriano, coordenador do Centro de Estudos em Meio Ambiente e Áreas Protegidas da UEMS, para discutir estratégias de valorização dos patrimônios naturais, culturais e paleontológicos como instrumentos de desenvolvimento sustentável.

Segundo o prefeito André Guimarães, a proposta é preparar o município para aproveitar as oportunidades que surgem com a integração regional promovida pela Rota Bioceânica: "Estamos construindo uma estratégia baseada naquilo que Nioaque tem de único. Nosso objetivo é transformar potencialidades em oportunidades, fortalecendo o turismo, atraindo investimentos e ampliando as perspectivas de desenvolvimento para a população".

Além da programação técnica, o evento reuniu empreendedores, produtores rurais e artesãos locais em uma feira voltada à valorização da economia criativa e dos produtos regionais. A iniciativa integra um conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura de Nioaque e parceiros para fortalecer o posicionamento do município como destino turístico e território estratégico dentro do novo cenário econômico impulsionado pela Rota Bioceânica.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!