Nioaque avanÃ§a no turismo comunitÃ¡rio com planejamento e engajamento

Bolivar Porto

O turismo de base comunitária no Território Indígena Nioaque está ganhando força com ações estratégicas conduzidas pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, através de consultoria especializada contratada pelo Sebrae/MS e contando com o envolvimento ativo das comunidades indígenas Terena e Atikum.

Durante o mês de março, uma série de atividades foi realizada para fortalecer a estruturação do turismo na região, sempre respeitando a Instrução Normativa 03/2015 da Funai, que garante a autonomia e o protagonismo das comunidades indígenas na condução da atividade turística.

Dentre as principais ações desenvolvidas, destaca-se o levantamento completo da sinalização turística em todas as aldeias, abrangendo identificação de atrativos, indicações de direção e distância, além de placas informativas e educativas.

Essa estruturação é essencial para garantir organização e acessibilidade ao território. Além disso, foi realizada a entrega do Plano de Ação, um documento estratégico que define as diretrizes para o desenvolvimento sustentável do turismo, considerando as especificidades culturais de cada aldeia.

Outro marco importante foi a validação da marca turística do Território Indígena Nioaque e da identidade visual que representará a região no mercado turístico. Além disso, foi apresentado e validado o Mapa de Responsabilidades, que define as funções e compromissos de cada aldeia dentro do projeto, promovendo organização e eficiência na gestão das atividades turísticas.

No âmbito institucional foi realizada uma reunião decisiva no gabinete do prefeito André Bueno, com a presença de representantes da Prefeitura de Nioaque, do Sebrae/MS, da Fundação de Turismo de MS, do trade turístico e da equipe de consultoria. O encontro reforçou a importância da reativação e reestruturação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), peça-chave para a governança do setor. Durante a reunião, Arthur Varanis, da Ícone Consultoria, apresentou a Lei do COMTUR e destacou o potencial do município em integrar a IGR Bonito/Serra da Bodoquena, um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul.

O assessor técnico da gerência de Inovação da Oferta Turística da Fundtur MS, Bolivar Porto, enfatizou a relevância da Rota Bioceânica para Nioaque, ressaltando as oportunidades que esse corredor turístico pode trazer para o município. Além disso, o Sebrae/MS, representado por Matheus Oliveira e Lorrany Godoy, destacou a importância da formalização dos empreendimentos turísticos no Cadastur, possibilitando acesso a linhas de crédito e incentivos financeiros, como o FUNGETUR.

Ao final das atividades, todos os documentos produzidos foram protocolados na Prefeitura de Nioaque e entregues à Fundação de Turismo de MS, reforçando o compromisso das instituições envolvidas com o desenvolvimento sustentável do turismo na região.

Com planejamento estruturado e participação ativa das comunidades indígenas, o turismo de base comunitária em Nioaque avança para se tornar um modelo de referência em Mato Grosso do Sul, promovendo geração de renda, fortalecimento cultural e desenvolvimento econômico alinhado aos princípios da sustentabilidade e da valorização das tradições indígenas.