Nioaque celebra Dia Mundial do Dinossauro com evento especial no Posto Ypê

Nioaque Dino Experience acontece no dia 1º de junho, às 18h30, com palestras, painéis, feira gastronômica e atrações musicais
Cidade de Nioaque / MPMS
No dia 1º de junho é comemorado o Dia Mundial do Dinossauro, e Nioaque, conhecido como o Vale dos Dinossauros, preparou uma noite especial para celebrar a data. O município realiza o Nioaque Dino Experience - Território do Futuro na Rota Bioceânica no dia 1º de junho, a partir das 18h30, no Posto Ypê, localizado na rotatória da BR 419.
A programação do evento inclui palestras, painéis, feira gastronômica e atrações musicais. A realização é da Prefeitura de Nioaque em parceria com o Grupo Cafure, Cidade Empreendedora, SEBRAE, Prodesenvolve, Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
O evento reforça a identidade de Nioaque como território de referência paleontológica e busca promover o desenvolvimento local na rota bioceânica, integrando ciência, cultura e gastronomia.
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Cultura e tradição
Evento acontece nos dias 4, 5, 6 e 7 de junho na Avenida Pantaneta com exposição de carros, parque infantil, apresentações de moto e atrações musicais.
Oportunidades
No total, dez vagas são oferecidas nesta terça-feira
COMEMORAÇÃO
Além do aspecto religioso, a festividade também movimentou a economia local, beneficiando hotéis, restaurantes, mercados, comerciantes, ambulantes e trabalhadores autônomos com a presença de visitantes e romeiros vindos de diferentes localidades.
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