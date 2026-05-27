Nioaque celebra Dia Mundial do Dinossauro com evento especial no Posto Ypê

Cidade de Nioaque / MPMS

No dia 1º de junho é comemorado o Dia Mundial do Dinossauro, e Nioaque, conhecido como o Vale dos Dinossauros, preparou uma noite especial para celebrar a data. O município realiza o Nioaque Dino Experience - Território do Futuro na Rota Bioceânica no dia 1º de junho, a partir das 18h30, no Posto Ypê, localizado na rotatória da BR 419.

A programação do evento inclui palestras, painéis, feira gastronômica e atrações musicais. A realização é da Prefeitura de Nioaque em parceria com o Grupo Cafure, Cidade Empreendedora, SEBRAE, Prodesenvolve, Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

O evento reforça a identidade de Nioaque como território de referência paleontológica e busca promover o desenvolvimento local na rota bioceânica, integrando ciência, cultura e gastronomia.

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