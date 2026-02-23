Nioaque consolida turismo com encontro de caravanistas na Rota Bioceânica

Mais do que ponto de passagem pelo corredor internacional, Nioaque demonstrou estar preparada para receber visitantes, oferecer experiências culturais e transformar fluxo em permanência / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

Nioaque promoveu no sábado, 21, com êxito o encontro de caravanistas e motorhomeiros, fortalecendo o posicionamento do município na rota do turismo regional e consolidando a cidade como destino turístico estratégico dentro da Rota Bioceânica.

Mais do que ponto de passagem pelo corredor internacional, Nioaque demonstrou estar preparada para receber visitantes, oferecer experiências culturais e transformar fluxo em permanência, movimentando a economia local e ampliando oportunidades de desenvolvimento.

A programação foi marcada pela valorização dos talentos locais. Subiram ao palco o Grupo Olodum Quilombola Cardoso, Anderson Neves e banda, além do Grupo Contagia, garantindo animação e integração com o público. O evento contou ainda com a apresentação do Grupo de Capoeira Quilombo, reforçando a força das tradições culturais do município.

Encerrando a noite em grande estilo, a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio realizou uma apresentação especial que reuniu o público e celebrou o sucesso do evento, consolidando um momento marcante para a cultura e o turismo local.

Outro destaque foi a Feira Gastronômica Unificada, que integrou feirantes das comunidades quilombolas, do Uirapuru e da feira noturna, promovendo geração de renda e valorização da produção local. A união entre cultura, turismo e economia foi um dos grandes diferenciais da programação, evidenciando o potencial de Nioaque para transformar eventos em desenvolvimento concreto.

Repercussão positiva

O presidente da Acampa MS, Nabor Coelho, destacou a escolha do município como parte estratégica da rota: "Identificamos em Nioaque um grande potencial turístico. Fomos muito bem recebidos, encontramos organização e hospitalidade. Com certeza vamos indicar o município para outros grupos de motorhomeiros."

Moradores de Nioaque também ressaltaram o impacto positivo da iniciativa. O casal Fábio Eloi, militar, e Sabrina Eloi, professora, compartilharam sua satisfação: "Foi gratificante ver nossa cidade sendo valorizada e recebendo visitantes. Um evento que movimenta a economia e fortalece o turismo merece reconhecimento", afirmou Fábio.

"Vivemos uma experiência muito especial. A cidade esteve acolhedora e envolvida. Isso mostra que Nioaque está preparada para crescer e receber cada vez melhor", destacou Sabrina.

Planejamento estratégico

O secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Dionas Martins, enfatizou que o evento integra um planejamento estratégico voltado ao fortalecimento do turismo como vetor de desenvolvimento.

O prefeito André Guimarães reforçou que o momento representa uma nova fase para o município: "A Rota Bioceânica abre oportunidades históricas para nossa região. Nosso compromisso é fazer com que Nioaque não seja apenas uma cidade de passagem, mas um destino turístico consolidado. Estamos estruturando o município para gerar emprego, renda e fortalecer nossa identidade cultural. Esse é um passo importante dentro de uma visão maior de desenvolvimento."

