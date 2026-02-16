Acessibilidade

16 de Fevereiro de 2026 • 15:50

Carnaval 2026

Nioaque Folia 2026 agitou avenida e fortaleceu economia local no fim de semana

Festa deste ano foi considerada um marco para a população local

Da redação

Publicado em 16/02/2026 às 10:30

Carnaval 2026 em Nioaque / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A primeira noite do Nioaque Folia 2026 já entrou para a história da cidade. Na abertura oficial do Carnaval municipal, realizada no sábado, dia 14, a animação tomou conta da Avenida XV de Novembro com uma programação de peso que levantou os foliões e reuniu famílias, jovens e visitantes em um verdadeiro encontro de alegria e integração.

A festa começou sob o comando do DJ Kuka, que esquentou o público, seguido por Gragefe, que manteve o ritmo lá em cima. O encerramento da noite ficou por conta da banda Koisamba, que colocou todo mundo para dançar e encerrou com chave de ouro a primeira noite de celebração. A organização garantiu segurança, estrutura e tranquilidade, permitindo que todos pudessem curtir cada momento com conforto.

No domingo (15), a programação continuou. À tarde, aconteceu a matinê especialmente dedicada à criançada. À noite, a festa retornou com mais uma sequência de atrações: Gragefe, Grupo Contagia e Matheus Cruz mantiveram o ritmo lá em cima e animaram os foliões até altas horas.

Além da diversão, o Nioaque Folia se mostrou um importante motor para a economia local. Comerciantes e feirantes aproveitaram o grande fluxo de pessoas para incrementar as vendas. Fran do Salgado, que participou este ano como feirante, destacou o impacto positivo do evento. "Para nós, comerciantes, é uma oportunidade muito grande. A festa traz movimento, aumenta as vendas e ajuda a girar a economia da cidade. É renda que fica aqui e beneficia muitas famílias", afirmou.

O prefeito André Guimarães celebrou o sucesso da abertura e a adesão popular. "Ver a avenida cheia, as famílias participando e os comerciantes trabalhando com boas vendas mostra que estamos investindo da forma certa. O Nioaque Folia é cultura, é lazer, mas também é desenvolvimento e fortalecimento da nossa economia", disse.

O secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Dionas Martins, reforçou o trabalho conjunto das equipes envolvidas. "Cada detalhe foi pensado para oferecer uma experiência segura e organizada. Ver a população participando com alegria mostra que estamos no caminho certo, promovendo cultura e incentivando o crescimento do nosso município", destacou.

A Prefeitura de Nioaque segue firme na realização do evento, garantindo que o Nioaque Folia 2026 continue sendo um marco de integração, valorização cultural e fortalecimento da economia local ao longo dos dias de festa.

