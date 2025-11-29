Nioaque fortalece Etnoturismo com entrega de planos de visitas a aldeias

entrega dos Planos de Visitação é resultado de um trabalho sério, construído de forma coletiva / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

Nioaque deu um passo fundamental para se consolidar como um destino de turismo sustentável e culturalmente rico. Neste sábado (29), foi realizado o evento de entrega oficial dos Planos de Visitação para as Aldeias Indígenas Brejão, Taboquinha, Água Branca, Cabeceira e Atikum. A iniciativa é fruto de uma parceria entre as Comunidades Indígenas do Território de Nioaque, o SEBRAE/MS, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) e a Prefeitura Municipal.

A programação, dividida em dois momentos, começou pela manhã no Centro Comunitário da Aldeia Brejão, onde foi finalizada a consultoria iniciada em janeiro pelo Sebrae/MS. O ponto alto foi a entrega dos Planos de Visitação, documento técnico que será encaminhado à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para a obtenção da carta de anuência. Este é um documento indispensável para que as comunidades possam receber visitantes e operar formalmente as atividades de etnoturismo.

A ação representa um marco histórico para o Território Indígena de Nioaque, fortalecendo a governança turística local, promovendo o protagonismo das comunidades e reafirmando um compromisso com a valorização cultural e o desenvolvimento econômico sustentável.

O prefeito André Guimarães enfatizou a importância do projeto para o município. “Esse é um momento muito importante para Nioaque e, especialmente, para as nossas comunidades indígenas. A entrega dos Planos de Visitação é resultado de um trabalho sério, construído de forma coletiva, que fortalece o etnoturismo e abre novas oportunidades de geração de renda, valorização cultural e desenvolvimento sustentável”, declarou. “Para nós, enquanto gestão, é uma honra apoiar iniciativas que respeitam a identidade dos povos tradicionais e que projetam Nioaque para um futuro de mais inclusão e protagonismo comunitário.”

Para ampliar a agenda de capacitação e valorização das comunidades tradicionais, o evento seguiu à tarde, às 14h, com a Entrega dos Certificados do Empretec Quilombola.

O evento contou com o apoio de uma ampla rede de instituições, incluindo o Programa Cidade Empreendedora, Setesc, Semadesc e Prodesenvolve, sinalizando um esforço conjunto para o desenvolvimento territorial.

