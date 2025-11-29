Acessibilidade

29 de Novembro de 2025 • 11:04

Buscar

Últimas notícias
X
Empreendedorismo

Nioaque fortalece Etnoturismo com entrega de planos de visitas a aldeias

A ação representa um marco histórico para o Território Indígena de Nioaque, fortalecendo a governança turística local

Da redação

Publicado em 29/11/2025 às 09:32

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

entrega dos Planos de Visitação é resultado de um trabalho sério, construído de forma coletiva / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

Nioaque deu um passo fundamental para se consolidar como um destino de turismo sustentável e culturalmente rico. Neste sábado (29), foi realizado o evento de entrega oficial dos Planos de Visitação para as Aldeias Indígenas Brejão, Taboquinha, Água Branca, Cabeceira e Atikum. A iniciativa é fruto de uma parceria entre as Comunidades Indígenas do Território de Nioaque, o SEBRAE/MS, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) e a Prefeitura Municipal.

A programação, dividida em dois momentos, começou pela manhã no Centro Comunitário da Aldeia Brejão, onde foi finalizada a consultoria iniciada em janeiro pelo Sebrae/MS. O ponto alto foi a entrega dos Planos de Visitação, documento técnico que será encaminhado à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para a obtenção da carta de anuência. Este é um documento indispensável para que as comunidades possam receber visitantes e operar formalmente as atividades de etnoturismo.

A ação representa um marco histórico para o Território Indígena de Nioaque, fortalecendo a governança turística local, promovendo o protagonismo das comunidades e reafirmando um compromisso com a valorização cultural e o desenvolvimento econômico sustentável.

O prefeito André Guimarães enfatizou a importância do projeto para o município. “Esse é um momento muito importante para Nioaque e, especialmente, para as nossas comunidades indígenas. A entrega dos Planos de Visitação é resultado de um trabalho sério, construído de forma coletiva, que fortalece o etnoturismo e abre novas oportunidades de geração de renda, valorização cultural e desenvolvimento sustentável”, declarou. “Para nós, enquanto gestão, é uma honra apoiar iniciativas que respeitam a identidade dos povos tradicionais e que projetam Nioaque para um futuro de mais inclusão e protagonismo comunitário.”

Para ampliar a agenda de capacitação e valorização das comunidades tradicionais, o evento seguiu à tarde, às 14h, com a Entrega dos Certificados do Empretec Quilombola.

O evento contou com o apoio de uma ampla rede de instituições, incluindo o Programa Cidade Empreendedora, Setesc, Semadesc e Prodesenvolve, sinalizando um esforço conjunto para o desenvolvimento territorial.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Turismo

Aeroporto de Bonito bate recorde e supera 60 mil passageiros em 2025

Turismo

Reunião em Bonito debate melhorias no sistema turístico Turista por Natureza

Meio ambiente

MS leva à COP-30 resultados da maior operação de combate a incêndios do Pantanal

Brigadistas voluntários fazem aceiro para evitar incêndios em Corumbá

Bombeiros reforçam combate a incêndios florestais em Aquidauana e Miranda

PMA investiga possível autoria de incêndios na Estrada Parque

Música

Raça Pantaneira vai animar a terceira edição da festa do abacaxi de Cipolândia

Publicidade

Música

Concerto gratuito reúne música e atrações culturais na Praça dos Estudantes

ÚLTIMAS

Educação

Aquidauana prorroga inscrições para seleção de diretores escolares

Profissionais efetivos têm até 30 de novembro para participar do processo

Geral

PMMS lança calendário com 75 cursos de formação e especialização em 2026

Capacitações serão ofertadas em Campo Grande e municípios do interior ao longo do ano

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo