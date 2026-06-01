Nioaque inaugura Secretaria do Meio Ambiente e promove Dino Experience nesta segunda

O evento conta também com palestras, feira gastronômica e show com Rangel e Gabriel Castilho
Cidade de Nioaque / Divulgação
A Prefeitura de Nioaque realiza nesta segunda-feira, 1º de junho, dois eventos históricos para o município. A partir das 16h, acontece a cerimônia de inauguração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Infraestrutura, Turismo, Cultura e Cidade (SEMDITEC), bem como a inauguração da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae. O evento será realizado na Rua Benjamin Constant, na garagem da Secretaria de Obras.
Mais tarde, às 18h30, o Posto Ypê, localizado na rotatória da rodovia BR-419, recebe o Nioaque Dino Experience - Território do Futuro na Rota Bioceânica. A programação inclui palestras, painéis, feira gastronômica e atrações musicais.
Para fechar a data com chave de ouro, a organização apresenta o melhor da música regional e MPB com a dupla Rangel e Gabriel Castilho. A população está convidada a prestigiar os eventos com familiares e amigos.
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