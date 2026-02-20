Acessibilidade

20 de Fevereiro de 2026 • 10:14

Infraestrutura

"Nioaque na Rota" consolida município como alternativa turística

O evento integra o calendário de ações voltadas ao fortalecimento do turismo e ao estímulo ao desenvolvimento econômico local, recebendo motorhomes que estarão disponíveis para visitação pública

Da redação

Publicado em 20/02/2026 às 09:13

O prefeito André Guimarães destacou que a iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com o crescimento sustentável / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque promove, neste sábado, 21 de fevereiro, o evento "Nioaque na Rota", uma iniciativa que marca um importante avanço na consolidação do município como destino turístico estruturado e ponto estratégico de integração regional.

O evento integra o calendário de ações voltadas ao fortalecimento do turismo e ao estímulo ao desenvolvimento econômico local, recebendo motorhomes que estarão disponíveis para visitação pública. A proposta é apresentar à população e aos visitantes o modelo de turismo itinerante — segmento em expansão no país e que contribui diretamente para a geração de renda, movimentação do comércio e fortalecimento da economia local.

Com localização privilegiada e inserida na Rota Bioceânica, Nioaque amplia sua presença no cenário regional e nacional, reafirmando seu potencial como destino turístico acolhedor, organizado e preparado para receber visitantes.

O secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Dionas Martins, ressaltou que o evento faz parte de um planejamento estratégico voltado à valorização das potencialidades locais.

"O Nioaque na Rota representa um avanço significativo para o turismo do município. Estamos promovendo integração, visibilidade e criando um ambiente favorável para novos investimentos, além de fortalecer nossos empreendedores e nossa identidade cultural", afirmou o secretário.

O prefeito André Guimarães destacou que a iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com o crescimento sustentável.

"Nosso objetivo é posicionar Nioaque como destino consolidado. Estamos investindo em planejamento, estrutura e promoção para ampliar oportunidades, gerar desenvolvimento e fortalecer a economia local. Esse evento simboliza uma nova fase para o turismo do município", declarou o prefeito.

Programação Oficial

A programação do evento terá início às 9h, com a chegada oficial e acolhimento no Trevo do Dinossauro, seguida de carreata até o Estádio Mauro Resstel. Às 14h, será aberta a visitação aos motorhomes. A partir das 17h, o público poderá conferir a Feira Gastronômica Unificada e as apresentações culturais.

A programação cultural contará com apresentações de Capoeira, Grupo Olodum Quilombola Cardoso e Dança da Ema, além de shows com artistas locais Anderson Neves e Banda, Contagia e a atração regional Victor Gregório & Marco Aurélio.

O 1º Nioaque na Rota reforça o compromisso da administração municipal com o progresso, a valorização cultural e a integração regional, consolidando Nioaque como cidade preparada para receber, crescer e se destacar no cenário turístico.

