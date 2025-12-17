Nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo toma posse

Na ocasião, a nova diretoria apresentou um panorama inicial dos desafios e metas para 2026, alinhados às demandas do trade turístico local / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Aquidauana tomou posse na manhã desta quarta-feira, 17, em cerimônia realizada no gabinete municipal, conduzida pelo prefeito Mauro do Atlântico. O grupo, eleito em reunião ordinária no último dia 5 de dezembro, assume o mandato para o período 2025/2026, com duração de um ano e possibilidade de recondução por mais um período.

A diretoria executiva ficou composta por Ely Souza Fernandes, na presidência; Pedro Henrique Mendes Fialho, secretário municipal de Cultura e Turismo, como vice-presidente; Daniele Ferreira Albuquerque, como secretária executiva; e Robson de Carvalho, na tesouraria.

A solenidade contou com a presença de secretários municipais, do vereador Renato Bossay, da turismóloga da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), Aline Bezerra, e de representantes do trade turístico local.

Durante o ato, o prefeito Mauro do Atlântico ressaltou a importância estratégica do Comtur para o fortalecimento do turismo no município, especialmente no apoio ao poder público nas ações de fomento ao setor e no desenvolvimento dos distritos de Camisão e Piraputanga. "O Comtur tem um papel estratégico e fundamental no planejamento e na construção de políticas públicas que valorizem nossas potencialidades e impulsionem o desenvolvimento regional", afirmou.

O presidente eleito, Ely Souza Fernandes, agradeceu a confiança dos conselheiros e da gestão municipal, destacando o desafio à frente. "O Comtur é a casa do trade turístico. É onde todas as representatividades se encontram, apresentam demandas, discutem desafios e contribuem com ideias", disse ele, enfatizando o diálogo como base para a construção de políticas públicas eficazes em conjunto com a Sectur.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, parabenizou a nova diretoria pela visão de liderança e colocou a secretaria à disposição para somar esforços. Já o vereador Renato Bossay reafirmou o apoio da Câmara Municipal ao trabalho do conselho, especialmente no desenvolvimento e estruturação do turismo nos distritos ao longo da Estrada Parque.

Na ocasião, a nova diretoria apresentou um panorama inicial dos desafios e metas para 2026, alinhados às demandas do trade turístico local. O prefeito Mauro do Atlântico anunciou que a gestão municipal estuda, para o próximo ano, a implantação de uma estrutura permanente para a limpeza urbana nos distritos de Camisão e Piraputanga, além da instalação de lixeiras com tampas nesses locais, medida sugerida pelo próprio Comtur. As ações visam melhorar a experiência turística, a organização e a preservação ambiental.

O prefeito finalizou reafirmando que as iniciativas dialogam diretamente com o trabalho do conselho e com o objetivo de fortalecer o turismo de forma sustentável, valorizando os distritos e promovendo mais qualidade de vida para a população.

