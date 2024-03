Novo acesso da Estrada do 21 e liberação de pesca movimenta Águas de Miranda

Movimento no rio / Cleizer Cyriaco Corrêa

A Prefeitura de Bonito comemorou a expectativa no aumento do turismo no distrito Águas de Miranda com o novo acesso Estrada do 21 e a liberação de pesca nos rios de Mato Grosso do Sul.

O trecho da MS-345 recebeu recentemente um asfalto para permitir mais comodidade ao trecho turístico tanto para quem segue para Bonito como para Anastácio.