Novo trecho da implantação da MS-214 liga a BR-163 ao Pantanal do Paiaguás

Estrada entre Corumbá e Poconé, MT / Foto: Divulgação

O Governo do Estado contratou mais uma etapa da obra de implantação em revestimento primário da MS-214, rodovia que liga Coxim ao Pantanal do Paiaguás. A estrada ainda cria uma nova conexão de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, pelos municípios de Corumbá e Poconé (MT).

A nova obra possui 33,033 quilômetros de extensão, iniciando no km 165,200 e seguindo até o km 198,233. Chamado de Lote 06-B (02), este trecho da implantação será executado pela empresa ALS, conforme contrato publicado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) no Diário Oficial desta segunda-feira (15).

A obra deve iniciar após a assinatura da Ordem de Início dos Serviços (OIS). O prazo para conclusão do serviço é de 420 consecutivos, contados após a assinatura da OIS.

Mais detalhes do contrato podem ser conferidos na página 21 do Diário Oficial do Estado. Clique aqui.

Rodovia de integração do Pantanal

O projeto de implantação da MS-214 é de 300 quilômetros para integração do Pantanal. Depois de pronta, a rodovia ligará a BR-163 até Porto Jofre, em Poconé, onde deverá ser construída uma ponte sobre o Rio São Lourenço, em uma parceria entre os governos de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Em março deste ano, o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), esteve em Cuiabá (MT) para discutir o projeto da travessia.

Já o projeto de implantação da MS-214 está em execução desde 2021. São cinco lotes, sendo o primeiro de 59,20 quilômetros (em andamento); o segundo de 35,20 quilômetros (contratado); o terceiro de 33,033 quilômetros (contratado); o quarto de 35 quilômetros (projeto); e o quinto de 37,60 quilômetros (projeto). O investimento previsto em todos os trechos é de R$ 238,6 milhões.