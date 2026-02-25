Acessibilidade

25 de Fevereiro de 2026 • 19:37

Educação

Obra da Creche da Vila Marambaia avança e beneficiará 200 crianças em Bonito

Unidade terá 700 metros quadrados e investimento de R$ 2 milhões com recursos próprios do município

Da redação

Publicado em 25/02/2026 às 16:13

Os trabalhos foram retomados em setembro de 2025 e seguem em ritmo acelerado. A previsão de entrega da obra é de 11 meses / Divulgação/Prefeitura de Bonito

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, acompanhado do secretário de Governo, Jary Neto, fiscalizou na manhã desta quarta-feira, dia 25, o andamento das obras de construção da Creche da Vila Marambaia. O projeto representa um importante investimento na área da educação infantil e irá beneficiar dezenas de famílias do município.

Com 700 metros quadrados de área construída, a unidade segue o padrão Escola de Educação Infantil Tipo B – Proinfância, modelo que garante estrutura moderna, acessível e adequada para o atendimento das crianças. A creche terá capacidade para atender até 200 alunos, ampliando significativamente a oferta de vagas na rede municipal.

O investimento total é de R$ 2.092.772,71, custeado com recursos próprios do município. A execução da obra está sob responsabilidade da empresa Gimenez Engenharia Ltda.

A construção havia sido paralisada em gestões anteriores. Após diversas tratativas junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Prefeitura conseguiu viabilizar a retomada do projeto. A iniciativa contou com o apoio do deputado federal Dagoberto Nogueira, que intermediou as negociações com o governo federal para garantir a continuidade da obra. Os trabalhos foram retomados em setembro de 2025 e seguem em ritmo acelerado. A previsão de entrega da obra é de 11 meses.

Durante a vistoria, o prefeito destacou a importância da obra para o desenvolvimento do município.

“Estamos acompanhando de perto cada etapa porque sabemos o quanto essa creche é importante para Bonito. É um investimento feito com recursos próprios, que demonstra responsabilidade com o dinheiro público e, principalmente, compromisso com a educação das nossas crianças. Ampliar o acesso à educação infantil é fortalecer o presente e construir um futuro ainda melhor para a nossa cidade”, afirmou.

