Obra do anel viário de Bonito deve receber investimento de R$ 51 milhões

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), publicou nesta terça-feira, 2, no Diário Oficial do Estado o aviso de licitação para a execução da obra de implantação do anel viário de Bonito, no interior do Estado.

A iniciativa, que promete transformar a infraestrutura viária local, abrange os trechos MS-382/MS-178, que dá acesso ao Aeroporto de Bonito e à cidade de Guia Lopes da Laguna, e MS-178/MS-382, que conecta o município a Bodoquena. A obra terá uma extensão de 7,6 quilômetros.

A estimativa de investimento para o projeto é de R$ 51.285.390,58, com o objetivo de proporcionar maior segurança e fluidez ao tráfego, especialmente no que diz respeito ao transporte de veículos pesados, que atualmente passam pelas vias centrais da cidade. Com isso, a obra deverá melhorar a qualidade de vida dos moradores e o conforto dos turistas, além de preservar as condições das ruas e avenidas de Bonito.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, se mostrou otimista com o avanço do projeto e ressaltou a relevância dessa obra para o crescimento do município. "Esta é uma conquista muito aguardada, e estamos felizes em ver o projeto finalmente tomando forma. A obra vai trazer mais segurança para os moradores e um novo impulso para o desenvolvimento da cidade. Agradecemos ao governador Eduardo Riedel e a todos os que contribuíram para tornar este projeto realidade", afirmou o prefeito.

A abertura das propostas para a licitação ocorrerá no dia 24 de abril de 2025, às 8h30. Os interessados em participar podem acessar o edital e seus anexos nos sites oficiais da Agesul e do Portal Nacional de Contratações Públicas.