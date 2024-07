Obras da BR-414 avançam e prometem melhor acesso à região de Aquidauana

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou as etapas de construção da nova entrada de Aquidauana, na BR-419, sentido Morrinho, com ligação até as proximidades do Hospital Funrural.

Na manhã de sexta-feira, 12, o prefeito Odilon Ribeiro visitou o trecho em obras de construção do pavimento asfáltico da rodovia e do anel rodoviário, que garantirá uma nova entrada para Aquidauana.

As obras nas proximidades do Morrinho, ESF Morrinho, e das chácaras da região estão avançando rapidamente. Máquinas e trabalhadores estão operando em aterros, elevando a rodovia, compactando o solo, instalando redes de drenagem de águas pluviais e tubulações em áreas específicas para evitar alagamentos na futura rodovia pavimentada.

A visita às obras foi acompanhada pelos secretários municipais Marcio Albuquerque (Serviços Urbanos e Rurais), Marluce Garcia Luglio (Administração), Neyva Brum (chefe de gabinete), Alex Mello (diretor executivo do gabinete) e Rosy Ribeiro (diretora da Agecom).

No último mês de abril, o prefeito Odilon Ribeiro reuniu-se com os engenheiros da construtora para revisar o projeto de construção e pavimentação da nova entrada de Aquidauana. Agora, em julho, as obras já começaram e seguem a todo vapor.

A BR-419, anteriormente conhecida como MS-419, tem cerca de 233 km. Com a sua pavimentação, ela se tornará um corredor logístico que conectará as BR-163, BR-262, BR-060 e BR-267.

"Toda essa interligação vai facilitar o escoamento de produção, dos caminhões e de quem precisar atravessar das regiões norte e sudoeste de Mato Grosso do Sul para os estados vizinhos e, principalmente, integrando a Rota Bioceânica", explicou o prefeito Odilon Ribeiro.

Durante a visita, o prefeito destacou que essa é uma obra emblemática que gera progresso e muda a geografia da cidade. A nova entrada de Aquidauana trará um novo momento de crescimento, fazendo com que a cidade deixe de ser considerada "fim de linha" e passe a ser um município com uma rota ideal de passagem e estadia.

"Lutamos muito para ver tudo isso acontecer! O progresso começa a chegar, é a redenção de Aquidauana, é infraestrutura pesada que traz desenvolvimento e crescimento para toda a cidade, valorizando a região por onde a BR-419 corta. Aquidauana se beneficiará imensamente, tornando-se uma cidade rota, um ponto de parada promissor, com uma população acolhedora. Surgirão novas empresas, comércios e empregos com todo o movimento que a cidade ganhará com a BR-419", afirmou o prefeito Odilon.

Na semana passada, o Governo Federal, através do DNIT, abriu licitação para contratar uma empresa que realizará a próxima etapa de pavimentação da BR-419, em Mato Grosso do Sul, no valor de R$ 5,3 milhões.

A pavimentação da BR-419 ocorre em três lotes: o primeiro lote, iniciado em 2018, cobre o trecho norte, ligando a BR-262 na região de Aquidauana ao norte de MS, conectando os municípios de Rio Verde e Rio Negro, com um orçamento de R$ 120 milhões. Está em execução na reta do Taboco e na entrada do Morrinho, em Aquidauana.

O segundo lote abrangerá cerca de 63,4 km, do km 63,8 ao km 127,2, com um orçamento de R$ 2,8 milhões. O terceiro lote, com 56,88 km, tem um orçamento de pouco mais de R$ 2,5 milhões e conclusão prevista em 456 dias.