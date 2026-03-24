Obras de drenagem em Bonito avanÃ§am e promovem melhorias estruturais

A obra Ã© uma demanda antiga da populaÃ§Ã£o local, aguardada hÃ¡ mais de 30 anos
As intervenÃ§Ãµes integram a segunda etapa do Programa de EficiÃªncia Municipal / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Bonito
A Prefeitura de Bonito segue avançando com as obras de drenagem na Vila Donária, com intervenções concentradas na Rua 2 de Outubro. A iniciativa faz parte de um conjunto de melhorias estruturais que visam resolver problemas antigos enfrentados pelos moradores da região.
O projeto tem como principais objetivos a ampliação da capacidade de carga da rede de drenagem por meio da instalação de novas tubulações, a substituição integral do pavimento garantindo mais durabilidade e segurança e a implantação de novos dispositivos que irão melhorar a captação e o escoamento das águas superficiais.
Um dos pontos críticos da obra está na região próxima ao Hotel Marruá, onde até então não existia sistema de drenagem. Com a execução atual, a rede será interligada a partir da Rua Aniceto Coelho, seguindo pela Rua 2 de Outubro até a Rua Pérsio Shamann, formando um sistema mais eficiente e integrado.
Outro problema recorrente na região é o descarte de água de piscinas, que ao longo dos anos tem prejudicado a pavimentação e a infraestrutura local. Com a implantação do novo sistema de drenagem, essa situação também será solucionada, garantindo melhor escoamento e preservação das vias.
A obra é uma demanda antiga da população local, aguardada há mais de 30 anos. Além da drenagem, a região também será contemplada com pavimentação asfáltica nas ruas Geraldo Leite, 2 de Outubro e Afonso Pena (região do Marruá).
As intervenções integram a segunda etapa do Programa de Eficiência Municipal PEM, que contempla novos investimentos em infraestrutura urbana e melhorias diretas para a população.
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