Obras de drenagem em Bonito garantem acessibilidade da populaÃ§Ã£o

O programa contempla diversas aÃ§Ãµes de melhorias estruturais em diferentes regiÃµes do municÃ­pio / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Bonito

Bonito segue avançando na execução de obras de drenagem. Desta vez, os serviços chegaram à Rua 2 de Outubro, na Vila Donária, ampliando a infraestrutura e melhorando as condições estruturais para os moradores da região.

A obra vai interligar a região do Hotel Marruá até o sistema de drenagem da Pérsio Schamann, com a implantação de uma nova tubulação. A intervenção é fundamental para garantir o escoamento adequado das águas pluviais, prevenindo alagamentos e transtornos para a população, especialmente em períodos de chuvas intensas.

Os trabalhos fazem parte do PEM – Programa de Eficiência Municipal – Etapa 2, que tem como objetivo melhorar a infraestrutura urbana e proporcionar mais qualidade de vida à população. O programa contempla diversas ações de melhorias estruturais em diferentes regiões do município, com foco no planejamento e no desenvolvimento sustentável.

A Prefeitura de Bonito segue empenhada em levar melhorias estruturais para os bairros, promovendo desenvolvimento com responsabilidade e planejamento. A ampliação do sistema de drenagem urbana é uma das prioridades da gestão municipal, garantindo mais segurança, saúde e bem-estar para os moradores e visitantes da cidade.

