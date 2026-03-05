Obras de drenagem em Bonito garantem acessibilidade da populaÃ§Ã£o

IntervenÃ§Ã£o faz parte do Programa de EficiÃªncia Municipal e vai interligar regiÃ£o do Hotel MarruÃ¡ ao sistema da PÃ©rsio Schamann
O programa contempla diversas aÃ§Ãµes de melhorias estruturais em diferentes regiÃµes do municÃpio / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Bonito
Bonito segue avançando na execução de obras de drenagem. Desta vez, os serviços chegaram à Rua 2 de Outubro, na Vila Donária, ampliando a infraestrutura e melhorando as condições estruturais para os moradores da região.
A obra vai interligar a região do Hotel Marruá até o sistema de drenagem da Pérsio Schamann, com a implantação de uma nova tubulação. A intervenção é fundamental para garantir o escoamento adequado das águas pluviais, prevenindo alagamentos e transtornos para a população, especialmente em períodos de chuvas intensas.
Os trabalhos fazem parte do PEM – Programa de Eficiência Municipal – Etapa 2, que tem como objetivo melhorar a infraestrutura urbana e proporcionar mais qualidade de vida à população. O programa contempla diversas ações de melhorias estruturais em diferentes regiões do município, com foco no planejamento e no desenvolvimento sustentável.
A Prefeitura de Bonito segue empenhada em levar melhorias estruturais para os bairros, promovendo desenvolvimento com responsabilidade e planejamento. A ampliação do sistema de drenagem urbana é uma das prioridades da gestão municipal, garantindo mais segurança, saúde e bem-estar para os moradores e visitantes da cidade.
