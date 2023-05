Obras na estrada Bajuca de Bonito devem ficar prontas em 60 dias

Estrada molhada dificulta andamento dos trabalhos / Foto: Divulgação

O prefeito Josmail Rodrigues aproveitou a sexta-feira, 12, acompanhado do secretário de Obras, Beto Busanello, para visitar a área rural de Bonito, vistoriando as estradas de vicinais da região do distrito Águas do Miranda. O município informou que as obras na estrada do Bajuca e as obras da Ponte do Quati devem ficar prontas em 60 dias.

Nesse trecho a equipe da Secretaria de Obras realizou a troca de um mata-burro de madeira, por outro de concreto e está com os caminhões e maquinários tapando os buracos mais emergenciais.

O serviço de patrolamento será realizado, porém, as estradas continuam muito molhadas, devido às chuvas recentes e será necessário aguardar alguns dias.