Obras no Portal do Rio Formoso avançam com implantação de bacia de contenção em Bonito

A obra é resultado da parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Bonito / Divulgação/Prefeitura de Bonito

As obras no Portal do Rio Formoso, em Bonito, seguem em ritmo acelerado. Já está em andamento a implantação da bacia de contenção, uma estrutura técnica projetada para controlar o escoamento das águas pluviais, reduzir picos de vazão e prevenir erosões e danos ao pavimento. A intervenção faz parte do conjunto de obras de drenagem e pavimentação no bairro, que avançam de forma contínua.

A obra é resultado da parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Bonito, que trabalham em conjunto para levar infraestrutura e qualidade de vida à população.

Atenção aos proprietários

A Prefeitura de Bonito orienta os proprietários de terrenos localizados no Portal do Rio Formoso a solicitarem, com a maior brevidade possível, a ligação de água junto à Sanesul. A medida é necessária porque o bairro será contemplado, em breve, com obras de pavimentação asfáltica. Após a conclusão do asfalto, não será permitido o corte da via para a realização de novas ligações.

A administração municipal reforça a importância de que todos providenciem a solicitação, evitando transtornos futuros e garantindo o bom andamento das obras. A regularização das ligações de água antes da pavimentação é fundamental para preservar a qualidade do novo asfalto e assegurar a durabilidade da infraestrutura implantada.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!