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Obras no Portal do Rio Formoso avançam com implantação de bacia de contenção em Bonito

Estrutura vai controlar escoamento de águas pluviais e prevenir erosões; proprietários devem solicitar ligação de água à Sanesul antes da pavimentação

Da redação

Publicado em 19/03/2026 às 20:33

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A obra é resultado da parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Bonito / Divulgação/Prefeitura de Bonito

As obras no Portal do Rio Formoso, em Bonito, seguem em ritmo acelerado. Já está em andamento a implantação da bacia de contenção, uma estrutura técnica projetada para controlar o escoamento das águas pluviais, reduzir picos de vazão e prevenir erosões e danos ao pavimento. A intervenção faz parte do conjunto de obras de drenagem e pavimentação no bairro, que avançam de forma contínua.

A obra é resultado da parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Bonito, que trabalham em conjunto para levar infraestrutura e qualidade de vida à população.

Atenção aos proprietários

A Prefeitura de Bonito orienta os proprietários de terrenos localizados no Portal do Rio Formoso a solicitarem, com a maior brevidade possível, a ligação de água junto à Sanesul. A medida é necessária porque o bairro será contemplado, em breve, com obras de pavimentação asfáltica. Após a conclusão do asfalto, não será permitido o corte da via para a realização de novas ligações.

A administração municipal reforça a importância de que todos providenciem a solicitação, evitando transtornos futuros e garantindo o bom andamento das obras. A regularização das ligações de água antes da pavimentação é fundamental para preservar a qualidade do novo asfalto e assegurar a durabilidade da infraestrutura implantada.

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