Oficina sobre empreendedorismo no turismo fortalece negócios em Aquidauana

O evento foi gratuito e aberto ao público / Divulgação

A cidade de Aquidauana recebeu, na tarde de sexta-feira (19), a oficina “Empreendedorismo no Turismo”, que destacou a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento do setor turístico local.

Conduzido pelo Prof. Dr. Milton Mariani, o encontro reuniu empresários, empreendedores, artesãos e representantes da arte e cultura, proporcionando um espaço de troca de experiências, ampliação de conhecimentos e fortalecimento de conexões entre os participantes.

Promovido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e com o apoio do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), campus Aquidauana, o evento integrou a programação do Networking Empreendedorismo na cidade.

O Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, ressaltou que iniciativas como essa contribuem para o desenvolvimento social e econômico do município, valorizando a cultura e o turismo local. O evento foi gratuito e aberto ao público, reforçando o compromisso da gestão municipal com a capacitação e o incentivo ao empreendedorismo.





