Acessibilidade

20 de Setembro de 2025 • 16:10

Buscar

Últimas notícias
X
Turismo

Oficina sobre empreendedorismo no turismo fortalece negócios em Aquidauana

Evento reuniu empreendedores, artesãos e representantes culturais na cidade

Redação

Publicado em 20/09/2025 às 15:07

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O evento foi gratuito e aberto ao público / Divulgação

A cidade de Aquidauana recebeu, na tarde de sexta-feira (19), a oficina “Empreendedorismo no Turismo”, que destacou a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento do setor turístico local.

Conduzido pelo Prof. Dr. Milton Mariani, o encontro reuniu empresários, empreendedores, artesãos e representantes da arte e cultura, proporcionando um espaço de troca de experiências, ampliação de conhecimentos e fortalecimento de conexões entre os participantes.

Promovido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e com o apoio do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), campus Aquidauana, o evento integrou a programação do Networking Empreendedorismo na cidade.

O Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, ressaltou que iniciativas como essa contribuem para o desenvolvimento social e econômico do município, valorizando a cultura e o turismo local. O evento foi gratuito e aberto ao público, reforçando o compromisso da gestão municipal com a capacitação e o incentivo ao empreendedorismo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Evento

FLIB 2025: confira as atrações do fim de semana

Turismo

MS e Pantanal ganham destaque no 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável

Turismo

Bonito é destaque entre as melhores cidades turísticas do Brasil para se morar

Prefeitura de Bonito entrega kits escolares em Águas do Miranda

Bonito celebra Jogos Escolares Municipais 2025

Tráfego de caminhões é proibido na ponte Laudejá em Bonito

Turismo

Bioparque Pantanal ganha orquídeas símbolo de Mato Grosso do Sul

Publicidade

Fundtur

MS lança planos estratégicos de turismo com foco em sustentabilidade

ÚLTIMAS

Policial

Ciclista é encontrado morto com tiros nas costas em Sidrolândia

Polícia investiga homicídio ocorrido na rodovia próxima ao distrito de Quebra Coco

Economia

Crédito rural em julho cai 8%, mas total contratual mostra alta de 15%

Plano Safra 2025/2026 mantém R$ 516 bilhões em recursos para produtores

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo