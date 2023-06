Órgãos de trânsito garantiram sucesso do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana foi mais um evento de sucesso reconhecido pelo público, que compareceu em massa, também pelos organizadores, como os amigos Reliqueiros e de toda a comissão envolvida na realização. O encontro, a cada ano, cresce e se estabelece como uma exposição cultural que apresenta modelos automotores que representam a passagem do tempo por meio de modelos antigos que representam designers importantes e estilosos para os anos e as décadas que estiveram em fabricação.

E para que a exposição fosse esse sucesso, houve o trabalho de equipes destinadas a ajudar no apoio e na infraestrutura como o Detran/MS, Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), Departamento de Trânsito de Aquidauana, que juntos atuaram para manter a organização da festa dentro da lei de trânsito. Esses órgãos agregaram valor, qualidade, e, principalmente, segurança e credibilidade.

Um evento com essa dimensão e esse contexto, não seria um sucesso se não contasse também, com o apoio e a participação desses órgãos que representam a segurança no trânsito, justamente num evento que trata de veículos.