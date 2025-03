Pachamama Cabana Home: Um refÃºgio de conexÃ£o com a natureza em Piraputanga

Divulgação

No coração do distrito de Piraputanga, em Aquidauana, um novo conceito de hospedagem surge para encantar visitantes que buscam descanso, espiritualidade e contato direto com a natureza. O Pachamama Cabana Home nasceu do sonho compartilhado por dois amigos apaixonados pela cultura e pelas paisagens exuberantes da região.



A ideia era simples, mas transformadora: criar um espaço onde as pessoas pudessem se desconectar do ritmo acelerado da vida urbana e se reconectar com a Mãe Terra. Inspirados pela cosmovisão andina e pela figura sagrada da Pachamama, os fundadores projetaram cada cabana de forma harmoniosa com o ambiente, valorizando as vistas deslumbrantes do vale de Piraputanga e promovendo uma experiência única de imersão na natureza.



Para tornar essa vivência ainda mais especial, a gestão operacional do espaço conta com a parceria de Indiara Múcio, que contribui para manter a essência e o propósito do local: equilíbrio, bem-estar e integração com o meio ambiente. Cada cabana foi batizada com nomes simbólicos, remetendo à conexão com os elementos naturais e à energia do local.



Além das cabanas, o Pachamama Cabana Home traz um diferencial singular: a Igrejinha, um espaço ecumênico para a realização de cerimônias, renovação de votos, batizados e momentos de reflexão espiritual.



O refúgio também conta com um calendário especial de eventos em homenagem aos povos andinos, reforçando a proposta de valorização cultural e respeito às tradições ancestrais.



O Pachamama Cabana Home chega para agregar ainda mais valor ao turismo de Piraputanga, oferecendo aos visitantes não apenas uma hospedagem, mas uma verdadeira experiência de reconexão com a essência da vida e a força da natureza.

