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Pacientes em reabilitação Bonito visitam Gruta do Lago Azul em ação do Abril Azul

Visita proporcionou contato com a natureza e vivência em um dos principais cartões-postais de Mato Grosso do Sul

Da redação

Publicado em 20/04/2026 às 11:22

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Divulgação/Prefeitura de Bonito

Pacientes do Centro Especializado em Reabilitação (CER II) de Bonito participaram na sexta-feira, dia 17, de uma visita ao atrativo Gruta do Lago Azul, um dos destinos mais procurados do ecoturismo brasileiro. O passeio foi um momento especial de contato com a natureza e de vivência em um dos principais cartões-postais de Mato Grosso do Sul.

A ação fez parte das atividades do Abril Azul, mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa buscou proporcionar aos pacientes uma experiência de lazer e integração, ampliando o acesso a espaços turísticos e promovendo o bem-estar por meio do contato com o ambiente natural.

O Centro Especializado em Reabilitação (CER II) de Bonito atende pessoas com deficiência física, intelectual e autismo, oferecendo acompanhamento multidisciplinar. A visita à Gruta do Lago Azul integra as ações terapêuticas e de inclusão social desenvolvidas pela unidade.

Iniciativas como essa contribuem para ampliar o acesso e fortalecer um turismo mais inclusivo no município, demonstrando que a beleza natural de Bonito pode e deve ser apreciada por todos, independentemente de suas condições. A experiência também reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da acessibilidade e da qualidade de vida para pessoas com deficiência e autismo.

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