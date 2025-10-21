Acessibilidade

21 de Outubro de 2025

Pai e filho vencem juntos os 5km na 1ª Corrida Unimed

Lopes e Lopinho, como são conhecidos, cruzaram a linha de chegada praticamente juntos e garantiram os primeiros lugares na corrida em Aquidauana

Redação

Publicado em 21/10/2025 às 07:30

Atualizado em 21/10/2025 às 11:03

Crédito do vídeo: Redação

Entre os destaques da competição, pai e filho, conhecidos como Lopes e Lopinho / O Pantaneiro

A tarde do último sábado (18) foi de esporte, emoção e solidariedade em Aquidauana, com a realização da 1ª Corrida Unimed. O evento superou expectativas e reuniu cerca de 650 atletas, com as inscrições esgotadas em apenas dois dias. A prova celebrou os 40 anos da Unimed e movimentou a cidade com diversas categorias.

Entre os destaques da competição, pai e filho — conhecidos como Lopes e Lopinho — emocionaram o público ao cruzarem praticamente juntos a linha de chegada dos 5 km, conquistando os primeiros lugares da prova.

"A expectativa foi dura, manter o ritmo foi muito ruim, muita subida. Ele [o pai] deixou [eu passar na frente], e eu fui", contou Lopinho, após a chegada.

Lopes também comentou a emoção do momento. “É gratificante. Já tentei colocar ele no futebol, mas foi na corrida que ele se encontrou. Agora está até ganhando de mim. O trajeto foi bom, bem estudado. Sabíamos que tinha duas subidas, então deixamos para puxar na Avenida Pantaneta, onde era só uma. Lá nós aceleramos”, explicou.

A programação da corrida contou com percursos de 10 km, 5 km, caminhada e as corridas kids, que encantaram o público com a animação das crianças. A largada dos 10 km foi dada pelo Dr. Essi Leal, presidente da Unimed Aquidauana, enquanto o Dr. Marcelo Nakamiti conduziu a largada dos 5 km e da caminhada.

Os números mostram o sucesso do evento: foram 450 inscritos nas corridas adultas, 200 participantes na caminhada e 42 crianças na categoria kids.

A organização agradeceu aos patrocinadores, colaboradores e apoiadores que tornaram o evento possível, entre eles:

Agradecimentos – Patrocinadores e colaboradores: Unimed de Aquidauana, Unimed Federação de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Aquidauana – Secretaria de Esporte e Lazer, Sicoob – Unique BR, Laboratório LACA, Farmácia Popular, Sistema OCB/MS – Somos Coop, Arthur Viana (Herbalife e Panificadora Viana),
Hidráulica Campo Grande, Ebenezer Gás, Eder na Voz.

Apoio institucional: Diretor do Detran-MS, Comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, Comandante do 9º Batalhão de Engenharia e Combate, Diretor da Agência Municipal de Trânsito, Gerência Regional da Sanesul Aquidauana, Secretaria de Saúde de Aquidauana e SAMU.

FundturMS fará uma apresentação exclusiva sobre os atrativos do estado, com foco em Bonito, Serra da Bodoquena, Pantanal e Campo Grande

