Pantanal brilha no Global Big Day e consolida espaço na observação de aves

Comunicação Fundtur

A diversidade de aves do Pantanal e de outros biomas de Mato Grosso do Sul voltou a chamar a atenção do mundo no último dia 10, durante o Global Big Day, um dos maiores eventos internacionais de observação de aves. Com 361 espécies identificadas por cerca de 200 observadores em 24 horas, o estado alcançou 56% de todas as espécies conhecidas em seu território — um feito que reafirma sua posição como um dos principais destinos de birdwatching no Brasil.

Divididos em 34 equipes, os observadores percorreram diferentes municípios, muitos deles na região pantaneira, e registraram espécies raras e emblemáticas. Corumbá e Porto Murtinho, por exemplo, se destacaram com registros inéditos e alta diversidade de aves. Porto Murtinho contabilizou 214 espécies em um único dia, incluindo aves típicas do bioma do Chaco, como o capacetinho, o pica-pau-de-barriga-preta e o alegrinho-do-chaco.

Além das aves comuns da região, observadores também conseguiram fotografar raridades como o mergulhão-caçador e a marreca-de-coleira — reforçando o papel da região como um santuário natural para cientistas, entusiastas e turistas da natureza.

“Mais uma vez MS se posicionando como um dos principais hotspots de observação de aves do Brasil, se não o melhor, ficando com quase metade dos dez primeiros melhores locais para observação de aves do País. Isso mostra a força do aviturismo no Estado e, claro, a sua biodiversidade: Pantanal, Serra da Bodoquena e Campo Grande com muitas espécies avistadas e até espécies exclusivas”, afirmou Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS (Fundtur).

Quatro dos dez principais hotspots de observação do Brasil estão em Mato Grosso do Sul: a Fazenda Barranco Alto e a Pousada Aguapé, ambas em Aquidauana; o Parque Estadual Várzeas do Ivinhema, em Jateí; e o próprio município de Corumbá.

O turismo de observação de aves vem atraindo cada vez mais visitantes ao estado — inclusive do exterior. Segundo Wendling, Mato Grosso do Sul recebeu recentemente um famtour exclusivo com operadores do Reino Unido, interessados no potencial do birdwatching local. “Esse é um segmento que tem a capacidade de atrair turistas que investem na atividade”, destacou, lembrando da presença sul-mato-grossense no evento internacional BirdFair.

Natureza, ciência e conexão emocional

Mais do que números e rankings, o Global Big Day representa um momento de imersão na natureza para os participantes. A professora Roselete Valensuela, de Porto Murtinho, descreveu a experiência como emocionante: “Cada canto da natureza parecia ter vida própria. Foi uma conexão com a natureza e com pessoas que compartilham a mesma paixão”.

Na mesma cidade, Gilcinei Souza dos Santos, funcionário da Câmara Municipal, celebrou a chance de contribuir com a ciência: “Observar e ouvir as aves foi um presente — e ainda poder contribuir com a ciência”.

Em Campo Grande, a observadora Cecília Monteiro resumiu o sentimento de muitos participantes: “Meu Big Day foi incrível! Um dia para observar aves no mundo todo — tem algo melhor?”. Já o jovem Cauê Possas se encantou com o Caburé, uma pequena coruja. “Acordar cedo foi fácil! Gosto muito de observar aves, é meu hobby. Mas no Big Day é diferente — é mais que um hobby, é uma oportunidade única de ver animais incríveis”, disse.

Um evento global com impacto local

Promovido pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, o Global Big Day ocorre simultaneamente em diversos países. Os registros são feitos no aplicativo eBird, que compila dados em tempo real, gerando informações valiosas para pesquisas científicas e políticas de conservação.

Para a ambientalista Maristela, o crescimento da observação de aves em Mato Grosso do Sul simboliza algo maior: “A observação de aves está se consolidando no Estado, com grande valor para o turismo, a ciência e a educação ambiental. É uma atividade que celebra a vida e a biodiversidade”, disse. Ela também fez um convite: “É uma forma divertida e educativa de aprender sobre a natureza e ajudar a conservá-la”.