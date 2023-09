Turismo no Pantanal deve efervescer com o feriado prolongado

Exuberância que só o Pantanal pode proporcionar / Divulgação/Assessoria de Comunicação Rota Pantanal Bonito

O aumento do fluxo de pessoas nas rodovias do estado de Mato Grosso do Sul, provocado pelo feriado prolongado do dia 7 de setembro, reflete um igual incremento na Rota Turística Pantanal Bonito, integrada por sete municípios associados (Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Ladário, Jardim e Miranda). Bonito, por exemplo, recebe uma etapa da prova internacional de Brasil Ride.

Segundo a PRF, é comum o aumento do fluxo de pessoas nas rodovias, sobretudo quando o feriado é prolongado. Na prática, o ir e vir gera movimento em toda a cadeia produtiva do turismo local, já que a quantidade de visitações tende a crescer neste período.





O movimento vai da rede de hotelaria, perpassa pela gastronomia, pelo ecoturismo regional, dentre outras atrações que o Pantanal oferece aos que pretendem contemplar a exuberância singular da maior planície alagada do mundo.

A rota da Estrada de Piraputanga oferece aos turistas, oportunidades únicas de vivenciar experiências com trilhas, pesca e passeios de barco no Rio Aquidauana. Sem contar a oportunidade de conhecer a primeira vinícola de Mato Grosso do Sul, Terroir Pantanal (em Camisão), o conceito de uma vinícola no coração de MS é, dentre tantos adjetivos, indescritível.

Ainda na estrada Parque de Piraputanga, o mirante do Morro do Paxixi é um dos cartões postais é um “point” para os apaixonados por paisagens. A vista é deslumbrante e, lá de cima, é possível ver boa parte do Pantanal.

Se encanta, quem ouve o barulho do vento, que lembra o som de ondas quebrando no mar. A parte rochosa oferece uma base para sentar, contemplar a natureza e para deixar um registro fotográfico desta ligação com a natureza.

Faz-se necessário compreender que, toda a rota turística pantaneira terá um incremento turístico, com a expectativa de superar os anos anteriores, neste feriado prolongado. Pantanal e Bonito, oferecem um leque de opções para todos os gostos e idades, confira:

Balneários; grutas; trilhas; caminhadas; rapel; boia-cross; mergulho; flutuação; pesca; passeios de bote e chalana; contemplação; observação de aves; cavalgada; safári fotográfico; tirolesa; mirantes; escalada; arvorismo; quadriciclo; bike e outros; além da gastronomia local (uma atração a parte).

Esportes de aventura

Segundo a assessoria de comunicação da Rota Pantanal e Bonito, o Brasil Ride, que irá acontecer em Bonito, deve atrair mais de três mil pessoas ao destino, entre atletas, familiares e equipes de apoio.

Segundo a Associação Bonitense de Hotelaria, quem participou da prova do ano passado decidiu antecipar sua chegada à cidade com a família para realizar os passeios com tranquilidade, com permanência de até quatro dias.

“Temos ótima expectativa de fluxo para o mês de setembro”, apontou Maria Aparecida Sanches, gerente do Hotel Marruá.

No ano passado, a Capital do Ecoturismo recebeu 26.797 turistas neste mês, com 67% de ocupação hoteleira.

O Brasil Ride, segundo a secretária de Turismo, Indústria e Comércio Juliane Salvadori, “não se resume aos dias de competição, mas leva o nome de Bonito pelo mundo e atrai a atenção de diferentes públicos”. Com este evento esportivo, a cidade será vista também como uma opção para o segmento do ciclismo e outros esportes de aventura na natureza.