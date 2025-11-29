Pantanal é cenário de casamento conectado com a paz da natureza

Para Angélica, cada detalhe confirmou que haviam tomado a decisão certa / Reprodução

“Ver aquela natureza e aquela beleza que só o Pantanal tem me transmite o tempo todo a presença de Deus, e foi por conta disso que nasceu a vontade de casar lá”. Foi movida por essa conexão espiritual que a paranaense Angélica Becker Campanelli idealizou um dos casamentos mais originais já realizados no Pantanal sul-mato-grossense. No último sábado, dia 22, ela e Daniel Becker Campanelli uniram-se em matrimônio não em uma igreja, mas sobre as águas do rio Miranda, no Passo do Lontra, em Corumbá, enquanto cerca de 60 convidados assistiam à cerimônia… acomodados em barcos.

A ideia, tão singular quanto o bioma que serviu de cenário, nasceu de um olhar criativo durante uma visita técnica. A cerimonialista Karla Lyara, com 15 anos de experiência no mercado de eventos, foi procurada em fevereiro depois que Angélica viu um trabalho seu em uma chalana.

“Fui fazer uma visita técnica ao local e levei uma decoradora parceira. Vimos um deck de madeira com mesas e uma árvore. Pensei: colocar os convidados todos sentados ali ficaria com a vista linda, mas não ficaria tão bonito no drone, a árvore tamparia a cerimônia e ficaria apertado”, relembra Karla. “Então olhei para o deck e falei: ‘Bom, e se a gente fizesse o casamento ali embaixo, é, no meio do rio?’. A decoradora adorou a ideia. Pensamos: onde os convidados ficariam? E a resposta foi: ‘Vamos colocar então os convidados nos barcos’.”

A sugestão, que poderia parecer ousada, foi abraçada com entusiasmo pelos noivos, que são apaixonados por pescaria. “A Angélica, em uma das visitas ao Passo do Lontra, falou para o Daniel: ‘Eu quero fazer, quando eu casar, eu quero fazer o casamento aqui no Pantanal’”, conta a cerimonialista. “Eles já estavam nessa caminhada. Ele abraçou a ideia dela, e os familiares amaram.”

O casal, natural de Londrina, no Paraná, viu o sonho se tornar realidade em uma celebração que uniu minimalismo e grandiosidade natural. Familiares e amigos, vindos de vários estados, chegaram com dias de antecedência para imergir na experiência pantaneira, participando de passeios de barco e visitas aos jacarés nas proximidades de Miranda.

Para Angélica, cada detalhe confirmou que haviam tomado a decisão certa. “Superou todas as expectativas. Eu senti a presença de Deus em cada detalhe, não só na beleza, mas também nos pequenos detalhes de tudo que foi dando certo”, emociona-se a noiva. “Desde não ter pernilongos na hora da cerimônia, a não ter chuva, o céu ter ficado nublado durante o dia, mas na hora da cerimônia estar aquele céu maravilhoso… Os pássaros passaram exatamente no momento em que eu entrei e depois no momento do ‘sim’. A emoção de ver todas as pessoas que se locomoveram para estar ali… Meu corpo inteiro sentiu essa emoção, coração acelerado, arrepio. Foi inexplicável.”

Nos bastidores, a execução exigiu uma logística minuciosa. Karla Lyara, que já realizou mais de 500 casamentos em diversos cenários, coordenou uma verdadeira caravana de fornecedores de Campo Grande – incluindo fotógrafo, equipe de vídeo, decoração, acessórios de cabelo e doces.

“O papel da assessoria é entender o sonho do casal, sugerir, apresentar ideias para alinhar expectativa e realidade, pensar no todo, no resultado não só no dia, mas também no pós, no que fica, nas fotos e no vídeo”, explica Karla. “Claro que tem os bastidores, toda a nossa logística de levar esses convidados, de acomodá-los nos barcos. Teve todo um cuidado e uma atenção para realmente pensar em uma entrega de excelência.”

O resultado foi uma cerimônia que, muito além de um simples evento, foi uma experiência imersiva e autêntica, a cara do casal e à altura da majestade do Pantanal. Um “sim” flutuante, ecoando sobre as águas, que marcou não apenas o início de uma nova vida a dois, mas também a celebração de um amor tão vasto e profundo quanto a planície que o abraçou.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!