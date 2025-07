Fundtur e Pantanal Tech reforçam turismo sustentável em Aquidauana

Bruno Wendling, diretor Presidente da Fundação de Turismo de MS, em entrevista ao Jornal O Pantaneiro / (Foto: Leandro Lino)

Durante o evento Pantanal Tech, realizado na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Aquidauana, o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundetur), Bruno Wendling, ressaltou a importância da inovação e da integração de setores produtivos para o fortalecimento do turismo na região. A entrevista foi concedida ao jornal O Pantaneiro.



"A região é lindíssima, com um potencial imenso, e eventos como o Pantanal Tech promovem a aproximação entre turismo, agro, indústria, conservação, ciência e inovação. Essa combinação é perfeita para fomentar uma nova perspectiva de desenvolvimento sustentável", afirmou Wendling.





Durante a conversa, o diretor destacou o valor cênico da Serra de Maracaju e do Morro do Paxixi, que serviram de pano de fundo para o evento. "Vocês têm aqui um ativo maravilhoso. Essa transição do Cerrado para o Pantanal, com toda a beleza natural e localização privilegiada, é um território que precisa apenas ser ordenado e receber investimentos adequados para se consolidar como destino turístico", disse.



O diretor da Fundetur também abordou o crescimento de modalidades como o cicloturismo, o enoturismo e o balonismo em Aquidauana. Ele elogiou iniciativas como o projeto de ciclovia que ligará a BR-262 à UEMS, com possibilidade de extensão até a Aldeia da ONU, fortalecendo a prática do turismo de aventura e de natureza.

Morro do Paxixix tem 700 metros de altura e mirante para contemplação de imagens inesquecíveis, em Aquidauana (Foto Divulgação)



"O cicloturismo e as trilhas de longo curso estão entre as atividades que mais crescem no ecoturismo. Mas é preciso estrutura, planejamento, capacitação e investimento com responsabilidade. Felizmente, temos visto um esforço coletivo do poder público, da universidade, do Sebrae e de entidades locais para consolidar esse destino", ressaltou.



Sobre o Morro do Paxixi, considerado por muitos a "cereja do bolo" do turismo local, Bruno Wendling reconheceu que o atrativo ainda não é um produto turístico estruturado, mas afirmou que conversas já estão em andamento com o município e o novo secretário de turismo para pensar formas sustentáveis de uso da área, incluindo a possibilidade de uma Parceria Público-Privada (PPP).



"O Paxixi tem um potencial incrível, mas precisa ser tratado com responsabilidade. O ecoturismo, especialmente o de aventura, precisa ser seguro e bem estruturado. O município já tem parte da área sob sua gestão e estamos avaliando qual modelo de concessão pode ser aplicado, começando com investimentos básicos que, futuramente, tornem o atrativo um produto turístico de alta qualidade", explicou.



Ao final, Wendling reiterou que o Pantanal Tech cumpre um papel importante ao trazer visibilidade à região e atrair visitantes que ainda não conheciam a riqueza natural de Aquidauana. "É uma oportunidade única de mostrar ao mundo o que essa terra tem de melhor", concluiu.