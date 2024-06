Pantanal Tech MS promove painéis sobre mercado da carne e nutrição animal

Morro do Paxixi / Divulgação

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e o Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com instituições públicas e empresas privadas, vão debater nos painéis empresariais do Pantanal Tech MS os temas 'Mercado da Carne no Pantanal' e 'Nutrição Animal no Pantanal'. O evento acontece em 28 e 29 de junho de 2024 na unidade da UEMS em Aquidauana.

O painel 'Mercado da Carne no Pantanal' promoverá uma série de atividades para o produtor rural durante todo o evento. A 'Estação da Carne' é uma delas, sendo uma área temática com estandes das empresas apresentando suas soluções, alternativas e oportunidades para a produção e comercialização da carne pantaneira.

Ali também será instalado o 'Beef Papo', um espaço para palestras e debates, com muita interação com o público, abordando temas como Certificação de Valor da Carne Pantaneira, Alternativas de Comercialização para a Carne Produzida no Pantanal e Gestão da Pecuária Bovina no Pantanal.

No dia 28, às 13h, na Areninha Paxixi, o painel apresentará a mesa-redonda especial 'O Mercado da Carne no Pantanal - Do Pasto ao Prato', onde especialistas das empresas compartilharão sua visão sobre as limitações, alternativas e oportunidades para o negócio da carne na região e debaterão o tema com o público presente.

Já no painel 'Nutrição Animal no Pantanal', as principais empresas de nutrição animal atuantes no Pantanal estarão reunidas no Pantanal Tech MS, promovendo diversas atividades para o produtor rural ao longo do evento.

A 'Estação Nutrição' será uma área temática com estandes das empresas apresentando as mais novas tecnologias disponíveis para a região e oferecendo atendimento técnico e comercial.

Lá também haverá o 'Conversa de Cocho', um espaço anexo à Estação Nutrição, onde serão realizados debates e palestras abordando temas como a produção forrageira no Pantanal, métodos alternativos de suplementação e a interação entre pasto e suplemento.

Na sexta, às 8h, na Areninha Paxixi, o painel apresentará a mesa-redonda 'Nutrição de Animais em Pastejo no Pantanal', onde especialistas participarão de um debate com o público presente sobre os pontos mais relevantes do tema.

Faça a sua inscrição gratuitamente em: https://pantanaltechms.com.br/

*Com informações da Comunicação UEMS