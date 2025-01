Pantanal Tech une tecnologia e sustentabilidade pelo futuro do Pantanal

Entre os dias 26 a 29 de junho, a cidade de Aquidauana, portal do Pantanal sul-mato-grossense, será palco da segunda edição do Pantanal Tech, o maior evento de tecnologia e sustentabilidade da região. Organizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), o encontro promove diálogos entre empreendedores, pesquisadores, empresas e comunidades locais para fomentar soluções inovadoras aplicáveis ao bioma pantaneiro. Com três dias de debates, exposições e networking em uma fazenda da região, seguidos por um domingo dedicado ao turismo sustentável, a programação reforça o compromisso com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).



Tecnologia a serviço da preservação



Sob o eixo estratégico “Tecnologia, Inovação e Produção Sustentável no Pantanal”, o evento abordará temas como agropecuária de baixo impacto, crédito de carbono, manejo genético, turismo de pesca sustentável e a integração da Rota Bioceânica – corredor logístico que conecta o Brasil a portos chilenos. A agricultura familiar, os povos originários e as boas práticas de produção, da mesa à exportação, também estarão em pauta.



“O Pantanal Tech nasceu para ser um espaço de convergência. Queremos unir quem produz, quem pesquisa e quem consome, sempre com foco na sustentabilidade”, explica Tiago Junior Pasquetti, diretor da UEMS de Aquidauana e um dos organizadores. Em entrevista ao site O Pantaneiro, ele destacou os avanços em relação à edição de 2024, que atraiu entre 10 e 12 mil visitantes: “Ampliamos estacionamentos, melhoramos a infraestrutura de energia e internet, e esperamos receber até 30 mil pessoas este ano.



Do debate à prática: turismo e cultura encerram o Pantanal Tech 2025



Nos dias 26, 27 e 28 de junho, as atividades concentram-se em palestras, painéis temáticos e exposições de iniciativas como o Protocolo de Carne Sustentável do Pantanal e projetos de recuperação de pastagens. Já no dia 29, o evento migra para a Rota de Serra e Charme, convidando participantes a explorar a gastronomia, a cultura e as paisagens da região. Fazendas históricas, restaurantes com pratos típicos – como o caribéu e o arroz boliviano – e passeios por destinos como Camisão e Piraputanga compõem o roteiro.



A Secretaria de Estado de Turismo e Cultura (SETESC) planeja incluir atrações como o Lual Pantaneiro, celebração tradicional que mescla música, dança e culinária local. “Queremos que os visitantes levem na bagagem não só conhecimento, mas a experiência única de viver o Pantanal”, complementa Pasquetti.



Preparativos em alta para o Pantanal Tech 2025



Na última semana, uma reunião na UEMS reuniu empresários, artesãos e representantes do poder público, como o prefeito Mauro e o presidente da Câmara Municipal, Everton Romero, para ajustar detalhes logísticos. Um dos focos é a estruturação de um portfólio turístico com opções de hospedagem, alimentação e passeios, garantindo que os visitantes aproveitem a região sem sobrecarregar o ecossistema.



Com expectativa de receber 100 expositores – número semelhante ao de 2024 –, o Pantanal Tech 2025 reforça seu papel como vitrine de inovações para um futuro mais verde. “Aquidauana está no radar do turismo nacional, e eventos como este mostram que progresso e preservação podem caminhar juntos”, conclui Pasquetti.



Serviço:

Pantanal Tech 2025

Data: 26 a 29 de junho de 2025

Local: UEMS de Aquidauana (dias 26 a 28) e Rota de Serra e Charme (dia 29)

Inscrições e programação: www.pantanaltech.uems.br

Evento gratuito e aberto ao público.