Pantaneta promete mais um dia de agito neste sábado

Aquidauana será tomada pela energia da Pantaneta neste sábado, 14 de setembro. O evento, conhecido como o maior Carnaval fora de época de Mato Grosso do Sul, promete embalar foliões de várias partes do estado com uma mistura de ritmos que vai agradar todos os gostos. Sobem no palco para embalar a galera, os grupos Tchakabum, Diego e Arnaldo, além do agito de Rogerinho e Gersinho. É uma verdadeira mistura de ritmos que promete agradar a todos os gostos, inclusive os regionais.



Reconhecida como uma das festas mais aguardadas no calendário local, a Pantaneta atrai turistas e foliões de diferentes regiões do estado e até de fora, consolidando Aquidauana como a cidade da música. Em 2024, o público foi premiado com uma edição memorável, com shows inesquecíveis, proporcionando uma experiência diversificada que une sertanejo, funk, pagode e ritmos regionais.



Para os foliões, a expectativa é de mais um dia de muita festa e diversão em um dos eventos mais tradicionais e amados da região. A cidade de Aquidauana, mais uma vez, será o ponto de encontro de milhares de pessoas que vêm em busca de boas músicas e momentos inesquecíveis no maior Carnaval fora de época do estado.