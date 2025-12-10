Papai Noel chega no dia 15 e abre celebrações do Natal em Aquidauana

Foto ilustrativa / Agência Brasil/Arquivo

A Praça dos Estudantes será palco de um momento mágico na próxima segunda-feira, dia 15 de dezembro, a partir das 18h30. A Prefeitura de Aquidauana convida toda a população para a tradicional Chegada do Papai Noel, que dará início oficial às celebrações de fim de ano no município. O evento, que carrega o espírito de amor, esperança e celebração familiar, terá como um dos pontos altos a inauguração da Casa do Papai Noel, espaço que ficará aberto para visitação durante o período natalino. Na ocasião, também será realizada a entrega de brinquedos para todas as crianças presentes, garantindo sorrisos e alegria à plateia mirim. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em promover momentos de confraternização e magia para as famílias aquidauanenses, fortalecendo os laços comunitários e a alegria típica da época. A entrada é gratuita e aberta ao público de todas as idades. A organização recomenda que as famílias cheguem com antecedência para aproveitar a programação especial preparada para a noite. "É amor, é esperança, é Natal pra nossa gente!", destaca a Prefeitura, convidando a comunidade a participar e viver a atmosfera festiva que toma conta da cidade nesta época do ano.

